Σφοδρή αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στις δηλώσεις του Ν. Φαραντούρη

Σφοδρή είναι η αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στις δηλώσεις του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φαραντούρη ο οποίος είπε ότι «θα ήταν ευχής έργον να ρίξει την κυβέρνηση η Ευρωπαία εισαγγελέας».

Σε ανακοίνωσή της η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων κάνει λόγο υπονόμευση του έργου της Ελληνικής Δικαιοσύνης, για πολιτική και μόνο εκμετάλλευση ενός τραγικού συμβάντος στη δίνη του οποίου επιχειρούν να ισοπεδώσουν τον κορυφαίο Θεσμό της Δικαιοσύνης, ενώ τονίζει ότι "Κυρίαρχος στην Ελληνική Δημοκρατία είναι ο Λαός από τον οποίο πηγάζουν όλες οι Εξουσίες."

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Οι χθεσινές δηλώσεις πολιτικού στελέχους κοινοβουλευτικού κόμματος, με τις οποίες προσβάλλει τους Ανώτατους Δικαστές της χώρας με αντιδημοκρατικούς χαρακτηρισμούς, συνιστούν ευθεία προσβολή ολόκληρου του Δικαστικού Σώματος και υπονόμευση του έργου της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η απονομή της οποίας επιχειρείται να υποκατασταθεί εκτός των ορίων του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Οι δηλώσεις αυτές σε βάρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου, συνοδευόμενες από ευθείες προσβολές του Πολιτεύματος και των Δημοκρατικών Θεσμών καταδεικνύουν, πλέον, ότι ο σκοπός αυτών, που τις υποστηρίζουν δεν είναι η ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας, αλλά η πολιτική και μόνο εκμετάλλευση ενός τραγικού συμβάντος στη δίνη του οποίου επιχειρούν να ισοπεδώσουν τον κορυφαίο Θεσμό της Δικαιοσύνης.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υπενθυμίζει σε όλους ότι η Δημοκρατία αποκαταστάθηκε στη χώρα μας το 1974 και ότι η αμφισβήτηση του Συντάγματος, της Δικαιοσύνης και εν γένει των Θεσμών αποτελεί το αρχικό στάδιο της εγκαθίδρυσης του αυταρχισμού.

Κυρίαρχος στην Ελληνική Δημοκρατία είναι ο Λαός από τον οποίο πηγάζουν όλες οι Εξουσίες. Η Ελλάδα έχει Σύνταγμα, την εφαρμογή του οποίου εγγυάται αδιάλειπτα η Ελληνική Δικαιοσύνη.

Οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς επιτελούν με πλήρη ευσυνειδησία και Ανεξαρτησία το ύψιστο καθήκον τους, με βάση τα στοιχεία των δικογραφιών, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι της Συντεταγμένης Ελληνικής Πολιτείας ώστε η Δικαιοσύνη να απονέμεται με τις εγγυήσεις που προβλέπουν τα διεθνή κείμενα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαφορετικά ο κάθε πολίτης θα κινδύνευε να καταστεί έρμαιο του προσωπικού του αντιπάλου ή του κοινού, που επιζητεί ακόμη και τη θανατική ποινή με κίνδυνο την οριστική διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής.

