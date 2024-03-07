Γεραπετρίτης: Διερευνώνται τα αίτια της επίθεσης στην Οδησσό

Είμαστε σε άμεση συνεργασία με τις ουκρανικές αρχές έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση του γεγονότος, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, δέχθηκε ερώτηση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, για τον χαρακτήρα τού χθεσινού χτυπήματος στην Οδησσό, κατά τη διάρκεια τής εκεί παρουσίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Δεν υπήρξε άμεση απειλή ή κίνδυνος ζωής ή ακεραιότητας» είπε ο κ. Γεραπετρίτης και προσέθεσε: «Βεβαίως υπήρξε μία επίθεση, η οποία αυτή τη στιγμή διερευνάται σε ό,τι αφορά τα αίτια και την πηγή».

Στην ερώτηση του κ. Μάντζου για το περιεχόμενο της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Οδησσό, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «σήμερα το απόγευμα θα υπάρξει μία τηλεδιάσκεψη, με πρωτοβουλία της γαλλικής κυβέρνησης, μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών της ΕΕ, στην οποία θα συζητηθεί το ουκρανικό ζήτημα και τα περαιτέρω βήματα σε σχέση με την ενίσχυση του αμυντικού αγώνα της Ουκρανίας κατά της ρωσικής επιθετικότητας»

