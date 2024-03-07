Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα στην ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Λόγω του μεγάλου αριθμού των βουλευτών, που εγγράφησαν στον κατάλογο των ομιλητών, η συζήτηση θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ, ενώ πριν την ψηφοφορία αναμένεται να λάβουν το λόγο ο πρωθυπουργός και αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Για νομοσχέδιο-τομή μίλησε στην τοποθέτησή του ο βουλευτής της ΝΔ, Ιω. Οικονόμου. Για όλους εμάς που αποτελέσαμε κομμάτι της ΔΑΠ, η οποία είχε προτείνει την ίδρυση μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων από τη δεκαετία του '80, σήμερα είναι μια μέρα δικαίωσης και μέρα περηφάνιας, είπε ο κ. Οικονόμου. Επεσήμανε μάλιστα ότι εάν είχαμε προχωρήσει νωρίτερα σε αυτή τη μεταρρύθμιση, η κοινωνία και η χώρα μας θα είχε πολλαπλά οφέλη. «Η ύπαρξη μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ο ανταγωνισμός με τα δημόσια θα είχε οδηγήσει τα δημόσια πανεπιστήμια να βάλουν τάξη στα του οίκου τους. Να ξεπεράσουν και να υπερβούν παθογένειες που τα δυσφημούν. Διότι το μονοπώλιο στην ανώτατη εκπαίδευση λειτουργεί πολλές φορές ως άλλοθι αδράνειας και οπισθοδρόμησης» είπε ο κ. Οικονόμου.

«Η κυβέρνηση νομοθετεί μια αντιμεταρρύθμιση για την εμπορευματοποίηση της ανώτατης παιδείας» είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου. Πραγματικός τίτλος του νομοσχεδίου θα έπρεπε να είναι «ενίσχυση ημετέρων, δημιουργία πελατών για τα ιδιωτικά ΑΕΙ» τόνισε η κα Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πρόσθεσε, «σε αντίθεση με κάποιους άλλους στον προοδευτικό χώρο που διχάζονται, απορρίπτει την παραβίαση του άρθρου 16, παραμένει αδιαπραγμάτευτα υπέρ ενός ισχυρού δημόσιου πανεπιστημίου, δημοκρατικού, αυτοδιοικούμενου, αντιπροσωπευτικού». Το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι προϋπόθεση και παράγοντας για κοινωνική κινητικότητα, κοινωνική συνοχή, υπογράμμισε η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Η παράκαμψη της αναθεωρητικής διαδικασίας είναι πρόδηλο ότι γεννά μείζονα ζητήματα και στερεί de yure και de facto, από αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, τον χαρακτήρα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης» είπε στην τοποθέτησή της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μ. Αποστολάκη. Επεσήμανε επίσης ότι η έκθεση του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής επιβεβαιώνει με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση το γεγονός ότι «ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας των παραρτημάτων που φέρνετε είναι παρών και η αντισυνταγματικότητα του νόμου ηχηρή». Έθεσε μάλιστα το ερώτημα, «γιατί μια σημαντική μεταρρύθμιση [..] σχεδιάζεται με έμφαση στην υπέρβαση συνταγματικών προβλέψεων ενώ είναι ώριμες οι συνθήκες για τις ανάγκες ευρύτερες συναίνεσης;»

Χθες, απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν κόμματα της αντιπολίτευσης.

Χθες, εξάλλου, αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας, επί της αρχής και επί των άρθρων που αφορούν στα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ το ίδιο αναμένεται να πράξει και το ΚΚΕ.

Σήμερα που η κοινωνία είναι πολύ πιο ώριμη, στην αντιπολίτευση εξακολουθούν να υποδύονται τους επαναστάτες, ενώ στην πραγματικότητα συμπεριφέρονται ως στρουθοκάμηλοι που αρνούνται να δουν την πραγματικότητα, είπε στην τοποθέτησή του επί του νομοσχεδίου για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ο βουλευτής της ΝΔ, Μ. Χαρακόπουλος.

«Είναι οξύμωρο η αξιωματική αντιπολίτευση να έχει αρχηγό που σπούδασε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Αμερικής και στην Ελλάδα να αρνείται τη σύσταση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ το οποίο εν μία νυκτί άλλαξε θέση υποκύπτοντας στις σειρήνες του λαϊκισμού. Τώρα είναι ώρα ευθύνης για όλους μας» είπε ο κ. Χαρακόπουλος.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ευ. Αποστολάκης είπε ότι η χώρα, η κοινωνία, αλλά και η οικονομία μας «ωφελείται μόνο από το δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό πανεπιστήμιο», το οποίο, ενισχυμένο, θα λειτουργεί ως πυλώνας της ελεύθερης διδασκαλίας και έρευνας και θα είναι εγγυητής της κοινωνικής κινητικότητας και της ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες, που θα απολαμβάνουν το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στο δημόσιο αγαθό της παιδείας. «Μέσα από αυτό το δημόσιο πανεπιστήμιο κατάφερε η μικρή μας χώρα να σταθεί στα πόδια της στο παρελθόν και μέσα από αυτό θα το καταφέρει ξανά», είπε ο κ. Αποστολάκης.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και λέμε «Ναι» στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αλλά μετά από διάλογο και συνταγματική αναθεώρηση, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γ. Μουλκιώτης. Λέμε «Ναι» στην αποκέντρωση μη κρατικών πανεπιστημίων και θέσπιση κριτηρίων με κανόνες στην εισαγωγή σε αυτά. Αλλά λέμε «Όχι» στα μη κερδοσκοπικά παραρτήματα από κερδοσκοπικά funds, τόνισε ο κ. Μουλκιώτης.

