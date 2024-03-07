Στην αξία «να αποδεχθούμε ότι το Σύνταγμα μας δεν αποτελεί ένα στατικό και αδρανές νομικό κείμενο» αναφέρθηκε σε παρέμβασή του επί του νομοσχεδίου για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ο υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης. Μιλώντας και με την ιδιότητα του υπουργού Εξωτερικών αλλά και του ακαδημαϊκού δασκάλου, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η συστηματική και συνθετική ανάγνωση του άρθρου 16 του Συντάγματος σαφώς επιτρέπει την ίδρυση, όχι με τη μορφή της σύστασης που απαγορεύεται ρητώς, αλλά με τη μορφή της εγκατάστασης υφιστάμενου πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Επεσήμανε ωστόσο ότι «σε κάθε περίπτωση, η συνταγματική αναθεώρηση είναι αναγκαία και ωφέλιμη» ώστε να πάψει η Ελλάδα να είναι «η απόκλιση σε σχέση με σύσσωμο το οικουμενικό διεθνές κεκτημένο». Όπως είπε χαρακτηριστικά, η συνταγματική αναθεώρηση είναι αναγκαία διότι οφείλει να βάλει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η ανώτατη εκπαίδευση και τις ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες προτείνονται από το νομοσχέδιο, «αλλά θα πρέπει να καταστούν και συνταγματική επιταγή».

Ο κ. Γεραπετρίτης, που επανέλαβε την πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης «ότι θα συνεχίσουμε την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και ιδίως των περιφερειακών πανεπιστημίων», αναφέρθηκε στις παραμέτρους της «μεγάλης σημασίας» που έχει για τη χώρα, η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία. Το πρώτο είναι ότι συγκρατούνται φοιτητές οι οποίοι φεύγουν, όταν γνωρίζουμε τι σημαίνει η διαρροή αυτή σε ανθρώπινο και οικονομικό κεφάλαιο. Το δεύτερο είναι ότι με το νέο νομοσχέδιο καθίσταται η Ελλάδα πανεπιστημιακός κόμβος και προσελκύονται αλλοδαποί φοιτητές, και επιπλέον υπάρχει μια δημοσιονομική διάσταση: «Η εκτίμηση που έκανε η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε το 2017, μιλούσε για ένα άμεσο όφελος τουλάχιστον 1,8 δισ. ευρώ ετησίως, το οποίο θα είναι μέσω των υψηλότερων εξαγωγών και των χαμηλότερων εισαγωγικών υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Πενήντα δισεκατομμύρια ευρώ, εκτιμά η ΕΤΕ, την επόμενη δεκαετία της εφαρμογής των μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, και αύξηση του Α.Ε.Π. κατά μία έως δύο ποσοστιαίες μονάδες για τη δεκαετία, και στη συνέχεια μισή μονάδα...» ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, επισημαίνοντας ότι οι πόροι αυτοί θα πρέπει, σε ένα σημαντικό τους μέρος, να διοχετευτούν στη δημόσια εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Γεραπετρίτης στην επαναφορά των πανεπιστημιακών που αυτή τη στιγμή εργάζονται στο εξωτερικό: «Η εκτίμηση είναι ότι έχουμε 22.000 Έλληνες πανεπιστημιακούς στο εξωτερικό... Εκτιμάται ότι περίπου το 0,2% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται αυτή τη στιγμή και διδάσκει σε ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα... Δέκα φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο... Έξι στους δέκα Έλληνες καθηγητές είναι στο εξωτερικό... Ξέρετε πώς είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος; Μόνο ένας καθηγητής να βρίσκεται σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής... Σύμφωνα, δε, με έρευνα από το τεχνικό πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το 2026, η Ελλάδα είναι κατ' αναλογία πληθυσμού η δεύτερη χώρα με το περισσότερο διδακτικό προσωπικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά το Ισραήλ. Ένα τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο που η παρούσα κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία οφείλει να της δώσει πραγματικά κίνητρα για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους» είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

