«Πυρετός» ζυμώσεων στην Πειραιώς για τον γάμο των ομόφυλων και την αντιστροφή του κλίματος

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ένα διπλό μέτωπο έχει να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα το Μέγαρο Μαξίμου, ενόψει της κατάθεσης και ψήφισης του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αφενός τις κοινωνικές αντιδράσεις που προκαλεί σε περισσότερο συντηρητικά ακροατήρια η εν λόγω ρύθμιση και αφετέρου στο εσωτερικό του κόμματος της ΝΔ, όπου αρκετοί βουλευτές επιμένουν να στέκονται απέναντι στην κυβερνητική πρωτοβουλία, εκφράζοντας από ενστάσεις μέχρι και κάθετη διαφωνία.

Το εσωκομματικό μέτωπο αντίστοιχα, χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

-τους βουλευτές που αναμένουν να ακούσουν τις εξηγήσεις και την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης για το επικείμενο νομοσχέδιο και να κρίνουν στη συνέχεια την τελική τους στάση,

-τους βουλευτές που θα κάνουν "χρήση" της διεξόδου που τους "έδειξε" ο πρωθυπουργός και θα εκφράσουν τη διαφωνία τους δια της αποχής τους από την ψηφοφορία, αντί να καταψηφίσουν και

- τους βουλευτές που επικαλούνται αξεπέραστες συνειδησιακές αναστολές και δηλώνοντας κάθετα αντίθετοι, επιμένουν ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο.

Μάλιστα πολλοί από τους διαφωνούντες γαλάζιους βουλευτές, φαίνεται να προβληματίζονται μπροστά στις "συμπληγάδες" της ικανοποίησης των ψηφοφόρων τους και της αποφυγής της ευθείας ρήξης με το Μέγαρο Μαξίμου. Ειδικά πάντως οι βουλευτές επαρχίας που έχουν και περισσότερες διαπροσωπικές σχέσεις στις περιφέρειές τους, ή οι βουλευτές που είναι πιο "κοντά" στην Εκκλησία φαίνεται να αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Ζυγίζοντας όλες αυτές τις παραμέτρους, η κυβέρνηση προχωρά σε μία ύστατη προσπάθεια κάμψης ή ελαχιστοποίησης των αντιδράσεων εντός της κοινοβουλευτικής της ομάδας, επιχειρώντας να μεταπείσει όσους περισσότερους βουλευτές είναι δυνατόν. Σε αυτό το πλαίσιο την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη (15-16 Ιανουαρίου) προχωρά σε ένα διήμερο "μασάζ" καλώντας στο στρατηγείο της Πειραιώς όλους τους βουλευτές για ενημέρωση – συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Σύμφωνα με το σχετικό mail που εστάλη από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Σταύρο Καλαφάτη, την ενημέρωση θα κάνει ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος θα είναι και ο εισηγητής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, ενώ την προσπάθεια θα συνδράμουν και οι αντιπρόεδροι του κόμματος Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και η γραμματέας του κόμματος Μαρία Συρεγγέλα.

Πρωτοβουλία που ήδη έχει προκαλέσει αμηχανία, ακόμη και γκρίνια σε κάποιους διαφωνούντες βουλευτές, με δεδομένο πως η "παρουσία κρίνεται απαραίτητη" όπως αναφέρει και το επίμαχο mail.

Το μεγαλύτερο "αγκάθι" προς ώρας παραμένει η στάση των Υπουργών και ειδικά του Υπουργού Επικρατείας, Μάκη Βορίδη, ο οποίος επιμένει στην άποψή του και την αντίθεσή του με τη θέσπιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και όσων απορρέουν από αυτόν.

Αδιευκρίνιστη παραμένει και η πολιτική τύχη των υφυπουργών που θα επιλέξουν να απέχουν ή να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για τους οποίους όλα τα ενδεχόμενα φαίνεται να είναι ανοιχτά. Προς ώρας δεν φαίνεται να υποστούν άμεσα τις συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής, αλλά δεν αποκλείεται σε έναν ενδεχόμενο μελλοντικό ανασχηματισμό να μείνουν εκτός κυβερνητικού σχήματος.

Το mail προς τους βουλευτές της ΝΔ:

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε ενημέρωση – συζήτηση από τον Υπουργό Επικρατείας κ. Άκη Σκέρτσο, με θέμα «Κυβερνητική Πρωτοβουλία για την Ισότητα στον πολιτικό γάμο».

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν οι Αντιπρόεδροι του κόμματος κ.κ. Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ –Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης και η Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής κ. Μαρία Συρεγγέλα.

Για την διευκόλυνση της συζήτησης η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρες (με βάση το αρχικό του επωνύμου σας), τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:30 (Α έως Κ) και την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:30 (Λ έως Χ ) στα Κεντρικά Γραφεία της ΝΔ (Πειραιώς 62). Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.