Πρόσκληση Μπλίνκεν σε Φιντάν να επισκεφθεί τις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν προσκάλεσε τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον για συνομιλίες, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Φιντάν μιλώντας στο διπλωματικό φόρουμ της Αττάλειας.

Ο Χακάν Φιντάν ερωτηθείς για ενδεχόμενη επίσκεψη του Ερντογάν στις ΗΠΑ απάντησε διπλωματικά πως «και ο πρόεδρός μας και ο Μπάιντεν έχουν εκλογές», όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε: «Κατόπιν πρόσκλησης του ομόλογου μου Άντονι Μπλίνκεν, για την επόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια συνάντηση του Στρατηγικού Μηχανισμού. Θα κάνουμε έναν απολογισμό για διάφορα ζητήματα στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ Όπως ξέρετε υπάρχει μια σημαντική ατζέντα.

Για την επίσκεψη του πρόεδρου μας στις Ηνωμένες Πολιτείες... αυτό θα είναι ένα από τα θέματα που θα εργαστούμε για αυτό. Όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή και στις δυο χώρες υπάρχει μια εκλογική ατμόσφαιρα. Ο πρόεδρος μας τους τελευταίους δυο μήνες είναι απασχολημένος κυρίως με την ατζέντα των (τοπικών) εκλογών. Ακλουθούν οι εκλογές στις ΗΠΑ. Όμως, το τι μπορεί να γίνει στο μεσοδιάστημα, ίσως να το συζητήσουμε όταν πάμε (στις ΗΠΑ)».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Ο Ερντογάν εκνευρίστηκε με το αίτημα των συνταξιούχων» - «Αποδέχτηκε πως στο ταμείο δεν υπάρχουν χρήματα»

Ο Τούρκος πρόεδρος παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχουν χρήματα στα ταμεία και απέκλεισε το ενδεχόμενο αυξήσεων στις συντάξεις.

Ερντογάν: «Κάποιοι εμφανίζονται και προσπαθούν να προκαλέσουν τους συνταξιούχους μας και ζητούν έκτακτη αύξηση 7.000 ή 10.000 λιρών. Εμας μας προκαλούν οι συντάξεις μας, και τίποτα άλλο. Εμείς αν δεν καρφώναμε ούτε ένα καρφί και να παγώσουμε όλες τις δημόσιες επενδύσεις και πάλι δεν θα μποορούσαμε να πληρώσουμε αυτά τα ποσά».

«Όλο αυξήσεις προϊόντων, μας κατέστρεψαν, μας αφαίμαξαν. Είμαι άρρσωτη δεν μπορώ να σταθώ και περιμένω στις ουρές. Θέλουμε να γλιτώσουμε απο τις ουρές. Ο λαός πεινάει! Πεινάει! Δείτε τα χάλια μας. Σαν κι εμένα περιμένει ο κόσμος στις ουρές».

Τουρκική διπλωματική πηγή: Είναι αναγκαίο το κλίμα εμπιστοσύνης και η επαναπροσέγγιση

«Ελλάδα και Τουρκία στη συνέχεια πρέπει να ασχοληθούν με τα δύσκολα ζήτηματα».

Διπλωματική πηγή ανέφερε: «Ελλάδα και Τουρκία κάνουν τα απαραίτητα βήματα για την επαναπροσέγγιση των δύο χωρών έτσι ώστε να δημιουργηθεί το κλίμα εμπιστοσύνης που είναι αναγκαίο έτσι ώστε οι κυβερνήσεις των δύο χωρών στη συνέχεια να ασχοληθούν με τα πιο δύσκολα ζητήματα. Χρειάζεται χρόνος και αρκετή υπομονή από τις δύο χώρες. Όσο ο χρόνος περνά χωρίς να υπάρχει πρόοδος, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει μια εξέλιξη που θα φέρει οπισθοδρόμηση στις διμερείς σχέσεις και στην προσπάθεια επαναπορσέγγισης των δύο χωρών».

