Θέση για τη «μάχη» των ευρωεκλογών παίρνει η κυβέρνηση – Η στρατηγική και τα ορόσημα

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τις «γαλάζιες μηχανές», ενόψει ευρωεκλογών, ζεσταίνουν το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς, με τον πρωθυπουργό να έχει δώσει το «εναρκτήριο πυρ» της άτυπης- έστω – προεκλογικής περιόδου από το βήμα της εθνικής συνδιάσκεψης της ΔΑΠ ΝΔΦΚ, θέτοντας άπαντες σε προεκλογική επιφυλακή. Υπό τον κίνδυνο στις επερχόμενες ευρωεκλογές, οι πολίτες να λειτουργήσουν με περισσότερη χαλαρότητα στην επιλογή της ψήφου τους, το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και το κόμμα, γνωρίζουν ότι πρέπει εγκαίρως να κινητοποιήσουν άμεσα και το τελευταίο «γρανάζι» του κομματικού μηχανισμού ώστε την ώρα της κάλπης να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

«Ξεχάστε λοιπόν το 41% της εμπιστοσύνης και της ευθύνης, το κοντέρ μηδενίζει ξανά» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας στους νεολαίους της ΝΔ ότι οι κάλπες του Ιουνίου «θα είναι άδειες, αλλά θα πρέπει να γεμίσουν πάλι με πολλά γαλάζια ψηφοδέλτια. Και έτσι θα γίνει» είπε εμφατικά.

Εκτός όμως από τη βάση, ο πρωθυπουργός εντατικοποιεί τις επαφές του και για την κατάρτιση του ευρωψηφοδελτίου της γαλάζιας παράταξης, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί έως τα μέσα του Απριλίου και παράλληλα «θερμαίνει» και την επαφή του με τους ψηφοφόρους θέτοντας το διακύβευμα των εκλογών της 6ης Ιουνίου και επικοινωνώντας ο ίδιος και δια ζώσης, με περιοδείες ανά την Ελλάδα τις κυβερνητικές πολιτικές, εστιάζοντας κυρίως στην καθημερινότητα.

«Θα πρέπει να σκεφτούνε πολύ προσεχτικά οι Έλληνες πολίτες ποιους ευρωβουλευτές θα στείλουν στην επόμενη Βουλή για να διεκδικήσουν και να αγωνιστούν για τα εθνικά δίκαια» είπε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε πολίτες κατά την επίσκεψη που έκανε στον Ασπρόπυργο, εγκαινιάζοντας τις περιοδείες του οι οποίες θα πυκνώνουν όσο πλησιάζει ο χρόνος των ευρωεκλογών. «Θέλω να ζητήσω να αντιμετωπίσουμε τις ευρωεκλογές με τη σημασία που τους αξίζει. Και είμαι σίγουρος ότι και σε αυτή αναμέτρηση η ΝΔ πάλι νικήτρια και θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ατζέντα του Μεγάρου Μαξίμου στο «κεφάλαιο πολιτικός αντίπαλος» ενόψει ευρωεκλογών, δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαντεύεται από την περιδίνηση στο εσωτερικό του μετά το ταραχώδες συνέδριό του και να πέφτει κατακόρυφα στις μετρήσεις, αλλά έρχεται – ίσως και πριν τον ΣΥΡΙΖΑ- το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα μία από τις βασικές πτυχές που θα επιδιώξει να αναδείξει η ΝΔ, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η «άλλη όψη του νομίσματος του ΣΥΡΙΖΑ», ο «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ» όπως σχολίασε πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιχειρώντας να προσεγγίσει το χώρο του πολιτικού κέντρου, από τον οποίο – όπως εκτιμούν κυβερνητικές πηγές- απομακρύνεται η Χαριλάου Τρικούπη με τις επιλογές της . Ένα πρώτο δείγμα αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αναμένεται να ξεδιπλωθεί κατά τη συζήτηση, από την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων, για τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει την διακηρυγμένη – επί πολλά χρόνια- θέση του- και αντιτίθεται στην ψήφιση του. Κορύφωση δε, της αντιπαράθεσης για το θέμα αυτό αναμένεται την Παρασκευή με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στην προεκλογική στρατηγική και στην κούρσα για τις ευρωεκλογές, σταθμοί αποτελούν το προσυνέδριο της ΝΔ στις 11 Μαρτίου για να προετοιμάσει το συνέδριο του κόμματος που θα ακολουθήσει στις 5 Απριλίου. Την επόμενη Δευτέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη και το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, όπου θα διεξαχθεί το προσυνέδριο, αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και συστράτευσης της γαλάζιας παράταξης, ενώ η επιλογή της Θεσσαλονίκη έκτος από συμβολικό χαρακτήρα, υπηρετεί και τη στόχευση στους δεξιούς ψηφοφόρους του Βορρά, προκειμένου να αποφευχθούν διαρροές, προς δεξιότερα, όπως αποτυπώθηκε στις εθνικές εκλογές.

