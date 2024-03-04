Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Καραλή

«Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στον τελικό του επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Γλασκώβης. Είμαστε όλοι πολύ υπερήφανοι!».

Κυριάκος Μητσοτάκης

 Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή για την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε στο X: «Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στον τελικό του επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Γλασκώβης. Είμαστε όλοι πολύ υπερήφανοι!».

