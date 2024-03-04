Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Καραλή

Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή για την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε στο X: «Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στον τελικό του επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Γλασκώβης. Είμαστε όλοι πολύ υπερήφανοι!».

Πηγή: skai.gr

