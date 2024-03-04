Μετά τον υποψήφιο που χαρίζει καφέ, αντίπαλος αφήνει γαρίφαλα στις πόρτες - Ντέρμπι για τον Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη

Μετά τον φάκελο με τα 150 γραμμάρια τούρκικο καφέ οι ψηφοφόροι βρίσκουν έξω από τις πόρτες τους και ένα γαρίφαλο.

Όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης, ο υποψήφιος του Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, Μουράτ Κουρούμ, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας για τις δημοτικές εκλογές, αφήνει έξω από τις πόρτες των σπιτιών ένα γαρίφαλο υποσχόμενος περισσότερα χαμόγελα στην τουρκική μεγαλούπολη.

Εκλογικό ντέρμπι στην Κωνσταντινούπολη

Στο 43,5% ο Ιμάμογλου - Στο 40,2 ο αντίπαλός του, Μουράτ Κουρούμ.

