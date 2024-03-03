ΠΑΣΟΚ: Η κυρία Κεραμέως να δώσει απαντήσεις για τα μέιλ στους αποδήμους

Ανακοίνωση για τα ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν σε αποδήμους από την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από την υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, να δώσει απαντήσεις.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Πληθαίνουν καθημερινά οι δημόσιες καταγγελίες χιλιάδων εκλογέων του εξωτερικού ότι τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας τους, που ηταν συνδεδεμένα με τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, διέρρευσαν χωρίς τη συγκατάθεσή τους στην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.

Επί τρεις ημέρες η κα. Ασημακοπούλου, αναμασά αντικρουόμενες δικαιολογίες και το υπουργείο Εσωτερικών σιωπά.

Η λαλίστατη υπουργός Εσωτερικών που προσπάθησε να αλλαξει τον εκλογικό νόμο με εκπρόθεσμη τροπολογία, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να απευθυνθεί δημόσια στους καταγγέλλοντες και όχι μόνο, προκειμένου να εγγυηθεί της θεσμικής λειτουργίας του κράτους.

Η σιωπή της κυρίας Κεραμέως είναι ύποπτη και την καλούμε εκ νέου να απαντήσει στις καταγγελίες».

