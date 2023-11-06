Πρόσκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε Διάσκεψη για τη Γάζα στο Παρίσι, απήυθυνε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ και του Γιάννη Καντέλη.

Η Διάσκεψη για τη Γάζα διοργανώνεται την Πέμπτη. Σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός δεν θα μπορέσει να πάει στο Παρίσι λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, θα μεταβεί στη θέση του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κάτι που θα διευκρινιστεί το πρωί της Τρίτης.

Η Αθήνα συμμετέχει έντονα στις διπλωματικές διεργασίες για τη Γάζα. Νωρίτερα, υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Μητσοτάκη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Η κυβέρνηση έχει σαφή και ξεκάθαρη θέση για τα τεκταινόμενα στη Γάζα, καταδικάζοντας την τρομοκρατία της Χαμάς, και τασσόμενη υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Εντούτοις, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ανησυχία του στον Αμερικανό ΥΠΕΞ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζη, τασσόμενος υπέρ των ανθρωπιστικών παύσεων για συνεχή ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους. Σήμερα έφθασε και το πρώτο ελληνικό C-130 το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στο Κάιρο με τελική κατεύθυνση στη Γάζα. Παράλληλα, είναι συνεχείς οι διαβουλεύσεις μεταξύ Αθήνας, Παρισιού και Λευκωσίας για παροχή απευθείας γραμμής ανθρωπιστικής βοήθειας δια θαλάσσης για τη Γάζα.

