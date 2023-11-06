Διεύρυνση του προβαδίσματος της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ με 20,6%, έναντι 17% στην προηγούμενη δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου, και μείωση της διαφοράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ κάτω από τη μονάδα, δείχνει η δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha.



Η ΝΔ ανεβάζει τα ποσοστά της σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει νέες διαρροές (σχεδόν δύο μονάδες), ενώ το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει ανοδική πορεία, όπως και το ΚΚΕ.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 34,1% (από 32,3%) ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο 13,5% (από 15,3%), ενώ το ΠΑΣΟΚ με 12,7% (από 11,8%) και το ΚΚΕ με 8,6% (από 7,7%) ανεβάζουν τα ποσοστά τους.Οι πολίτες επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ποσοστό 37%. Τον Στέφανο Κασσελάκη εμπιστεύεται το 8%, τον Νίκο Ανδρουλάκη 7% ενώ «κανέναν» απαντά το 30%.Η ακρίβεια παραμένει "νούμερο ένα" πρόβλημα για τους ερωτηθέντες. Το 46% απαντά ότι δεν βοηθούν «καθόλου» τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Το 33% απαντά «λίγο».

