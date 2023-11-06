Να υπάρξει συνεννόηση προκειμένου να πέσει άπλετο φως τόσο στην τραγωδία των Τεμπών όσο και στην υπόθεση των υποκλοπών συμφώνησαν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Στέφανος Κασσελάκης στην απογευματινή συνάντησή τους στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, ανέφεραν πηγές κοντά στους δύο προέδρους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχτηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο γραφείο του στη Βουλή τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατόπιν αιτήματός του.



Οι δυο άνδρες συζήτησαν για την οικονομία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα ζητήματα του κράτους δικαίου, της ενίσχυσης των ανεξάρτητων αρχών και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σε ό,τι αφορά τα Τέμπη, ο κ. Ανδρουλάκης ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και για την επικείμενη κατάθεση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αιτήματος σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Κασσελάκης για παρακολουθήσεις: "Τα στοιχεία κατατείνουν σε ένα ενιαίο κέντρο"



«Συνάντησα τον κ Μητσοτάκη όπου ανέδειξα το ζήτημα των νόμιμμοφανων επισυνδέσεων και του Πρέντατορ και τον κάλεσα να προβεί στην άρση απορρήτου.



»Σε αυτό το πλαίσιο συναντήθηκα με τον κ. Ράμμο, πλέον τα στοιχεία κατατείνουν σε ένα ενιαίο κέντρο, και ίσως να μην είναι τυχαίο που έγινε τόσο βιάστηκε η αλλαγή στην ΑΔΑΕ με μια πλειοψηφία που πιθανόν να μην είναι νόμιμη με την συνεργασία μόνο της Ακροδεξιά του Βελόπουλου. Το Σύνταγμα μας δεν λειτουργεί έτσι. Αν δεν λάμψει η αλήθει,α πολύ απλά πολλοί νέοι δεν θα θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Συζητήσαμε το θέμα των υποκλοπών ο ίδιος είναι θύμα, θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια οι ανεξάρτητες αρχές να είναι ανεξάρτητες, αλλά βεβαίως σε όλη την προσπάθεια για να λάμψει το φως σε αυτή την υπόθεση που δεν μπορεί να γίνει με ειρωνείες… δεν πρόκειται να επιτρέψουμε μια τέτοια αλαζονεία με την εκλογή που έγινε να προσβάλει το φως».

