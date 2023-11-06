Ανοιχτή εκδήλωση προς τιμήν του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο «Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος». Διοργανώνεται από το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ και το περιοδικό Μεταρρύθμιση με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Την εκδήλωση παρακολουθούν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υπουργοί, βουλευτές και άλλα πολιτικά στελέχη, προσωπικότητες της οικονομικής και ακαδημαϊκής ελληνικής σκηνής καθώς και εκπρόσωποι της νεολαίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την εκδήλωση ανοίγει η πρόεδρος του Δικτύου, Άννα Διαμαντοπούλου. Θα προβληθούν βίντεο για τη ζωή και το έργο του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΠΑΣΟΚΚώστα Σημίτη καθώς και βιντεοσκοπημένοι χαιρετισμοί διεθνών προσωπικοτήτων.

Μετά, ακολουθεί συζήτηση με τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα, τον Ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου κ. Γιάννη Βούλγαρη και τον Πρέσβη Επί Τιμή κ. Αριστείδη Αγαθοκλή με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Παύλο Τσίμα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται αμέσως μετά ο χαιρετισμός του πρώην πρωθυπουργού. Να σημειωθεί ότι στην αρχή και στο πέρας της εκδήλωσης θα προβληθεί βίντεο με νέους από την γενιά Χ και Z.

Δείτε live την εκδήλωση προς τιμήν του Κώστα Σημίτη:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.