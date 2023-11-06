Η ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για τους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας κατέφθασε σήμερα Δευτέρα με αεροσκάφος C-130 στο αεροδρόμιο El Arish της Αιγύπτου ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

"Το Υπουργείο Εξωτερικών μεριμνά, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αιγυπτιακές Αρχές, για την ταχύτερη δυνατή μεταφορά της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα" τονίζεται.



Το φορτίο της βοήθειας που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας και το οποίο περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό, υποδέχθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο El Arish ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο, Νίκος Παπαγεωργιου.

Άφιξη στο αεροδρόμιο El Arish Αιγύπτου C-130 με φορτίο 🇬🇷 ανθρωπιστικής βοήθειας για άμαχους της Γάζας



Υποδοχή από τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο



Η βοήθεια περιλαμβάνει φαρμακευτικό & ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας pic.twitter.com/n8p5XTPA6p — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 6, 2023

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και προσπάθειες για την διάνοιξη ανθρωπιστικού διαδρόμου δια θαλάσσης το συντομότερο δυνατο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας σε συντονισμό με διεθνείς οργανισμούς και ιδίως τον ΟΗΕ, αλλά και με το Ισραήλ.



Υπενθυμίζεται ότι για την χώρα μας είναι σημαντικό και κορυφαία προτεραιότητα η προστασία των αμάχων και η διάνοιξη διαδρόμων αλληλεγγύης για την μεταφορά ωφέλιμης και αποτελεσματικής βοήθειας στους αμάχους.

