Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό σκηνικό επιβεβαιώνει η σφυγμομέτρηση της εταιρείας δημοσκοπήσεων Prorata, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται και σε αυτή την έρευνα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάχη για την τρίτη θέση φαίνεται να δίνουν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ σύμφωνα με τα ευρήματα της Prorata. Στις 22 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ.



Ειδικότερα, στον δείκτη μέτρησης της πρόθεσης ψήφου (χωρίς άκυρο-λευκό και αποχή) η εκλογική επιρροή της ΝΔ καταγράφεται στο 34%, του ΠΑΣΟΚ στο 12%, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΚΚΕ στο 10,5%, της Ελληνικής Λύσης στο 4%, της Πλεύσης Ελευθερίας στο 3,5%, της Νίκης και των Σπαρτιατών στο 2,5%, του ΜεΡΑ25 στο 2%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι ανέρχεται στο 15,5%.



Σημαντικότερη πρόκληση η ακρίβεια

Πάντως, το 69% αξιολογεί αρνητικά την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας και μόλις το 30% θετικά, ενώ ως σημαντικότερη κατά την τρέχουσα περίοδο πρόκληση ιεραρχείται η ακρίβεια και δευτερευόντως τα ζητήματα που αφορούν την υγεία, τους χαμηλούς μισθούς και τις συνθήκες εργασίας. Το συναίσθημα που κυριαρχεί στους κόλπους της κοινωνίας σε σχέση με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις είναι η απογοήτευση.



Έκτος ο Στέφανος Κασσελάκης στις θετικές κρίσεις



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει θετικές κρίσεις από το 33% της κοινής γνώμης, ενώ ακολουθούν οι Δημήτρης Κουτσούμπας (23%), Νίκος Ανδρουλάκης (18%), η Ζωή Κωνσταντοπούλου (15%), ο Κυριάκος Βελόπουλος (13%), ο Στέφανος Κασσελάκης (11%), ο Δημήτρης Νατσιός (4%) και ο Βασίλης Στίγκας (3%). Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται δηλαδή στην έκτη θέση και προηγείται μόνον έναντι του κ. Νατσιού της Νίκης και του κ. Στίγκα των Σπαρτιατών.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 39% με τον Στέφανο Κασσελάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα να συγκεντρώνουν ποσοστά χαμηλότερα του 6% στον σχετικό δείκτη. Το 39% «δεν εμπιστεύεται κανέναν πολιτικό αρχηγό για πρωθυπουργό της χώρας».



Το 69% πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζημιωθεί από τις αποχωρήσεις

Ως προς τις εξελίξεις που αφορούν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η κοινή γνώμη θεωρεί ότι από την κατάσταση που επικρατεί θα ωφεληθεί κυρίως το ΠΑΣΟΚ (35%) και η ΝΔ (33%). Το 24% εκτιμάει ότι οι πρόσφατες αποχωρήσεις στελεχών θα ωφελήσουν τελικά τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ το 69% ότι θα τον ζημιώσουν.

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή πρόθεση της εκλογικής συμπεριφοράς των πολιτών που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο, καθώς το 12% οδεύει στο ΚΚΕ, το 10% στο ΠΑΣΟΚ και το 5% στη ΝΔ. Άλλο κόμμα δηλώνει το 8,5%, ποσοστό που δηλώνει και αναποφάσιστο, ενώ αποχή ή άκυρο / λευκό επιλέγει το 7%.



Το 42% θέλει νέο κόμμα στην Αριστερά

Το 42% της κοινής γνώμης θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός νέου αριστερού κοινοβουλευτικού κόμματος, άποψη που συμμερίζεται και το 44% όσων ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Ιούνιο του 2023.

Παράλληλα, το 11% της κοινής γνώμης θεωρεί απόλυτα (4%) ή αρκετά (7%) πιθανό ότι θα ψήφιζε στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα που θα δημιουργούνταν από στελέχη που αποχωρούν αυτή την περίοδο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

