Στέφανος Κασσελάκης: Ο κόσμος έχει χαμόγελο και θα πάμε όλοι μαζί δυνατά μπροστά

«Πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τις οργανώσεις μελών, για τις νομαρχιακές μας. Ο κόσμος έχει χαμόγελο και θα πάμε όλοι μαζί δυνατά μπροστά».
Την παραπάνω δήλωση έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης ύστερα από την ολοκλήρωση σύσκεψης που είχε με στελέχη του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.
