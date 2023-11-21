Στέφανος Κασσελάκης: Ο κόσμος έχει χαμόγελο και θα πάμε όλοι μαζί δυνατά μπροστά

«Πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τις οργανώσεις μελών, για τις νομαρχιακές μας. Ο κόσμος έχει χαμόγελο και θα πάμε όλοι μαζί δυνατά μπροστά».

Την παραπάνω δήλωση έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης ύστερα από την ολοκλήρωση σύσκεψης που είχε με στελέχη του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

