Στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη καλούνται να καταθέσουν ως ύποπτοι για το αδίκημα της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος οι 10 βουλευτές του κόμματος των «Σπαρτιατών» και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος.

Οι βουλευτές έχουν κληθεί για την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη, ωστόσο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

