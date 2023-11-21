«Το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2024 αποδεικνύει τη δογματική εμμονή της κυβέρνησης στην αδιέξοδη οικονομική πολιτική της μακριά από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας», αναφέρουν κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ, διατυπώνοντας ταυτόχρονα την άποψη ότι «δεν αντιμετωπίζει το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας που πνίγει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το τεράστιο κόστος της στέγασης, το πρόβλημα των χρεών και των πλειστηριασμών α΄ κατοικίας».

Αναφορικά με τους μισθούς, πηγές από την Κουμουνδούρου, σημειώνουν ότι «δεν αναπληρώνουν τις μεγάλες περικοπές του παρελθόντος σε μισθούς και συντάξεις και κυρίως, εξανεμίζονται πλήρως από το ράλι του πληθωρισμού».

Επισημαίνουν μάλιστα πως «η Ελλάδα κατέκτησε για τον Οκτώβριο πανευρωπαϊκή πρωτιά στον πληθωρισμό τροφίμων και η κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών εμμένοντας στα ημίμετρα των κουπονιών και των καλαθιών και ανακοινώνοντας (για να διαψευστούν λίγο μετά…) σοφιστείες περί κατάργησης των προσφορών των εταιρειών»..

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως σημειώνουν, επιβάλλεται «οριζόντιο χαράτσι αποδεικνύοντας την πλήρη ανεπάρκειά της στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και επιμένοντας στη λογική του σχεδίου Πισσαρίδη που θεωρεί ευλογία την καταστροφή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για την απόλυτη εξαπάτηση αλλά και τον πλήρη αιφνιδιασμό των φορολογούμενων οι οποίοι καλούνται να φορολογηθούν για τα εισοδήματα του 2023 με ένα νέο επιβαρυντικό πλαίσιο το οποίο ψηφίζεται στο τέλος του 2023!»

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ακόμα πως «εκεί που υπάρχει πραγματικό αλαλούμ είναι με τον ΦΠΑ όπου η κυβέρνηση σε μια περίοδο που έχουμε ακρίβεια παντού και εκτόξευση του κόστους προϊόντων και πρώτων υλών, αυξάνει τον ΦΠΑ στο 24% για συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών (μη αλκοολούχα ποτά και ροφήματα πλην καφέ).

Καμία αύξηση φόρου μας έλεγε προεκλογικά η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα επιβάλλει άδικη άμεση οριζόντια φορολογία στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εμμένοντας παράλληλα στην άδικη υπερφορολόγηση των πολιτών μέσω των έμμεσων φόρων.

Η αλήθεια είναι μια και αναντίρρητη: H κυβέρνηση υφαρπάζει τεράστια ποσά από τους φορολογούμενους μέσω των έμμεσων φόρων και στη συνέχεια επιστρέφει ένα μικρό κλάσμα αυτών με τη μορφών των διαφόρων pass. Αυτό είναι το δήθεν επιτυχημένο οικονομικό μοντέλο του κ. Μητσοτάκη…

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ως υπεύθυνη προοδευτική δύναμη και σε συνεργασία με τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς θα αντισταθεί με κάθε τρόπο στις κυβερνητικές πολιτικές που στραγγαλίζουν την πραγματική οικονομία, αυξάνουν τις ανισότητες και επιτείνουν το κλίμα οικονομικής ανασφάλειας».

