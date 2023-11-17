Τη ρητορική που οδήγησε την Ελλάδα και την Τουρκία στο χείλος της σταρτιωτικής σύγκρουσης επανέλαβε, κόντρα στο γενικότερο κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων τους τελευταίους μήνες, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Τουρκίας, Ερτζουμέντ Τατλίογλου.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, σε ομιλία του στην ακαδημία Ναυτικού, στη Γιάλοβα, ο Τούρκος ναύαρχος μίλησε ξανά για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, αμφισβήτησε την κυριαρχία ελληνικών νησιών και δήλωσε την ενόχλησή του για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και την παρουσία των ΗΠΑ, των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, στην περιοχή.

«Αντί να καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, η Ελλάδα εμπλέκεται συνεχώς σε δραστηριότητες που αυξάνουν την ένταση. Για

παράδειγμα, αυξάνει σταδιακά τον αμυντικό της προϋπολογισμό. Από τη Γαλλία, αγοράζει 4 φρεγάτες κλάσης Belharra. Επρόκειτο να αγοράσει 18, αυξήθηκε κατά 6 ακόμη, και αγοράζει 24 αεροσκάφη Rafale. Οι ΗΠΑ έχουν γίνει γείτονές μας στα δυτικά. Έχουν μεγάλη βάση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Υπάρχουν νησιά με αποστρατιωτικοποιημενο καθεστώς. 23 από αυτά τα νησιά είναι αποστρατιωτικοποιημΈνα, 19 από αυτά είναι στρατιωτικοποιημένα. Έχουμε νησιά και βραχονησίδες των οποίων αμφισβητείται η κυριαρχία και το ανήκειν. Προσπαθούν να τους δείξουν ως δικά τους κανονίζοντας επισκέψεις σε αυτα σαν να είναι δικά τους νησιά. Από τη μια προσπαθούν να παρουσιάζουν ένα κατάλληλο περιβάλλον. Προσπαθούν να υπαγορεύσουν τις δικές τους στρατηγικές. Η Ελλάδα αύξησε τα δυτικά χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια το 2020. Προσπαθεί να δώσει αυτό το μήνυμα. Αν μου δοθεί η ευκαιρία, θα την αυξήσω σε 12 μίλια και στο Αιγαίο».



