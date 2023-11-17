«Το Πολυτεχνείο, 50 χρόνια μετά, είναι πηγή έμπνευσης, είναι στήριγμα για τους σημερινούς και μελλοντικούς αγώνες. Τα μηνύματα του είναι επίκαιρα, είναι διαχρονικά. Σήμερα συναντιέται το σύνθημα "Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία" με τους αγώνες των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών εμπόρων, των επιστημόνων, της νεολαίας, ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στην κυβερνητική πολιτική υπερφορολόγησης των αδυνάτων, στον αγώνα ενάντια στους πλειστηριασμούς, για σύγχρονη Παιδεία, για Υγεία των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

Ταυτόχρονα, το σύνθημα "Έξω οι ΗΠΑ" που φώναξαν οι φοιτητές και ο λαός τον Νοέμβρη του '73, "Έξω το ΝΑΤΟ, Έξω οι βάσεις", είναι επίκαιρα και δίνουν το μήνυμα ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τη συμμετοχή της χώρας μας στους πολέμους. Όπως γίνεται, σήμερα, στον αγώνα, στην αλληλεγγύη που εκφράζει ο ελληνικός λαός και η νεολαία στον παλαιστινιακό λαό, ενάντια στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, σε αυτόν τον κατακτητή των παλαιστινιακών εδαφών, τον δολοφόνο των αμάχων, τον οποίο στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση, δίνει "γην και ύδωρ" σε όλους αυτούς τους δολοφόνους των λαών» δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην πορεία για τα 50 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου.

«Αυτά τα μηνύματα τα συναντάμε σήμερα, τα φωνάζουμε στους δρόμους του αγώνα, θα τα φωνάζουμε για πάντα» τόν8σε, καταλήγοντας στη δήλωσή του, ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

