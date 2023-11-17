Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για Τέμπη και κυβέρνηση Σάντσεθ

Κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, αλλά και για την κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία, σημειώθηκε την Παρασκευή.



«Πραγματικά αδυνατούμε να αντιληφθούμε τις λογικές ακροβασίες του κυβερνητικού εκπροσώπου» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφερόμενο σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης για τα Τέμπη, «δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη, το αντίθετο. Η Κυβέρνηση αποδέχθηκε μια πρόταση συζήτησης για τις παθογένειες από το 1997 και μετά, ουσιαστικής συζήτησης με μια διαδικασία που τρέχει παράλληλα με τη Δικαιοσύνη. Ο κ. Ανδρουλάκης, που είναι πολύ ευαίσθητος με τους θεσμούς και το Κράτος Δικαίου, περιμένουμε να κάνει ένα σχόλιο, να βγάλει μια ανακοίνωση γι’ αυτό που συνέβη στην Ισπανία, που ο σοσιαλιστής Σάντσεθ έγινε εκ νέου Πρωθυπουργός με μια συμφωνία με οκτώ κόμματα, ένα εκ των οποίων το Καταλανικό κόμμα. Και ξέρετε ποια ήταν η συμφωνία; Να υπάρχει αμνηστία, ασυλία, για τις πράξεις οι οποίες έχουν τελεστεί το 2017, γι’ αυτούς οι οποίοι τις διέπραξαν για το δημοψήφισμα. Σκεφτείτε, λοιπόν, αυτό πώς θα το αντιμετώπιζε ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος εμφανίζεται συνεχώς ως τιμητής του Κράτους Δικαίου. Περιμένουμε, λοιπόν, από τον κ. Ανδρουλάκη να σχολιάσει τις εξελίξεις στην Ισπανία, να δούμε αν εκεί θα τοποθετηθεί ή αν είναι ευαίσθητος a la carte».

Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Μαρινάκης ομολόγησε και σήμερα ότι η κυβέρνηση επέλεξε συνειδητά τη διάχυση ευθυνών για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη μέσω μιας γενικής συζήτησης για την ιστορία του σιδηροδρόμου από το 1997, την ίδια ώρα που ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, έβγαζε εκ των προτέρων πόρισμα ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και ως εκ τούτου η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει την προανακριτική επιτροπή που βασίζεται στη δικογραφία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα» τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη.



Επίσης επέκρινε την αναφορά του κ. Μαρινάκη για τη νέα κυβέρνηση της Ισπανίας. «Με την αναφορά του στην ισπανική κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέτει εν αμφιβόλω τη δημοκρατική νομιμοποίηση της υπό τον πρωθυπουργό Σάντσεθ; Συμφωνεί ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον εκπρόσωπο του; Είναι αυτή η επίσημη θέση του για την κυβέρνηση της χώρας, που προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ αυτό το εξάμηνο;», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής.

Η απάντηση Μαρινάκη

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δια του Γραφείου Τύπου του, επέλεξε, αντί να απαντήσει στο ερώτημα που του θέσαμε, να αμυνθεί επιτιθέμενος», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Και επισημαίνει: «Αν σήμερα ανακάλυψαν στο ΠΑΣΟΚ τις αντιδράσεις για τη νέα κυβέρνηση στην Ισπανία, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τους δίνουμε χρόνο να ενημερωθούν. Αν απλώς δεν θέλουν να απαντήσουν, έχουν κάθε δικαίωμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να διαστρεβλώνουν τα λεγόμενά μας, χρησιμοποιώντας φράσεις και όρους που ουδέποτε ετέθησαν από εμάς».



Πηγή: skai.gr

