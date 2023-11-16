Προ των πυλών οι ανακοινώσεις για το «δώρο Χριστουγέννων» των ευάλωτων

Της Πηνελόπης Γκάλιου

​Ένα βήμα πριν τις ανακοινώσεις για τη νέα στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών βρίσκεται η κυβέρνηση, με σύμμαχο την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού, όπως αποτυπώθηκε από τα σχετικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα για το δεκάμηνο Ιανουαρίου Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχουν κατανοήσει ότι το μεγάλο στοίχημα και η “κάλπη” της καθημερινότητας, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του, αποτελούν τον “μεγάλο κριτή” του κυβερνητικού έργου και με ορίζοντα τη βελτίωση της καθημερινότητας εργάζονται και καταρτίζουν το πλάνο τους.

Αυτό το πλάνο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ενισχύθηκε -όπως αναμενόταν- από τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε, ώστε χωρίς καμία διακινδύνευση της δημοσιονομικής πορείας και σταθερότητας της χώρας, να προχωρήσει η εκ νέου στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών, με μία εφάπαξ ενίσχυση πριν τα Χριστούγεννα. Δικαιούχοι όπως όλα δείχνουν θα είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, μακροχρόνια άνεργοι, οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και άτομα με αναπηρία.

Εκείνο που διαμηνύεται πάντως από κυβερνητικές πηγές είναι ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε καμία βεβιασμένη κίνηση χωρίς να υπάρχει ο ανάλογος δημοσιονομικός χώρος, την ώρα μάλιστα που αναμένεται και η νέα αξιολόγηση από τη Fitch την 1η Δεκεμβρίου, που όλα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι και ο εν λόγω διεθνής οίκος θα δώσει την επενδυτική βαθμίδα. Μέλημα του Μεγάρου Μαξίμου και του οικονομικού επιτελείου είναι να μην “χαλάσει” επ' ουδενί η καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που η Ελλάδα επιχειρεί την ολική επαναφορά στα προ μνημονίων επίπεδα.

Υπό αυτές τις συνθήκες και με δεδομένο ότι το κύμα της ακρίβειας εξακολουθεί και ταλανίζει καταναλωτές και νοικοκυριά, η κυβέρνηση παράλληλα με τα μέτρα αναχαίτισής του, που ήδη έχει λάβει (επίδομα θέρμανσης, καλάθι νοικοκυριού, μόνιμη έκπτωση προϊόντων κατά 5%, αυξημένοι έλεγχοι και πρόστιμα σε όσους κερδοσκοπούν κ.α) , φέρεται πλέον αποφασισμένη να δώσει μία νέα ανάσα στην κοινωνία, μετά και την εκρηκτική υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο διάστημα Ιανουαρίου -Οκτωβρίου στα 6,084 δις έναντι του στόχου 1,746 δις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Με δεδομένο ότι μέρος αυτής της υπέρβασης έχει ενσωματωθεί στις προβλέψεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η υπέρβαση των εσόδων φτάνει τα 300 εκατ. Ευρώ, “ανάσα” ικανή για να μετακυλήσει σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, με ένα νέο έκτακτο επίδομα που αναμένεται να χορηγηθεί στους ευάλωτους, εν είδη δώρου Χριστουγέννων.

