Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παραιτήθηκε ο γραμματέας της ΝΕ Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αμπατζάς

Η παραίτηση υποβλήθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης της Γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής

Παραιτήθηκε ο γραμματέας της ΝΕ Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αμπατζάς

Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία ο Κώστας Αμπατζάς.

Η παραίτηση υποβλήθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης της Γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής κι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο κόμμα μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Παραίτηση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark