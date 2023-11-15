Παραιτήθηκε ο γραμματέας της ΝΕ Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αμπατζάς

Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία ο Κώστας Αμπατζάς.
Η παραίτηση υποβλήθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης της Γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής κι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο κόμμα μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Πηγή: skai.gr
