Πακέτο έκτακτων ενισχύσεων 300 εκατ. φέρνει η υπέρβαση εσόδων στον προϋπολογισμό

Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης αποτελεί έναν ακόμα σύμμαχο για την ελληνική κυβέρνηση

Έκτακτη ενίσχυση

Πακέτο έκτακτων ενισχύσεων 300 εκατ. ευρώ ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση μετά την υπέρβαση των εσόδων του προϋπολογισμού.

Σύμμαχος της κυβέρνησης είναι και ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης της χώρας σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη, επτά χώρες της οποίας παλεύουν με την ύφεση. 

Οι προβλέψεις της Κομισιόν δίνουν καλή βαθμολογία στην Ελλάδα για τα δημοσιονομικά, αλλά ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποτελεί τον μεγάλο πονοκέφαλο. 

