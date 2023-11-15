Τεμπη - Βορίδης: Ιστορικό μνημείο οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κρίνουμε ότι δεν περιέχουν καμία ένδειξη αδικήματος από τους υπουργούς, τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης κλείνοντας με την ομιλία του την συζήτηση επί της πρότασης του ΚΚΕ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

"Διαβάζουμε τις προτάσεις, μιλάμε για δύο φερόμενα οικονομικά αδικήματα, μια απιστία και μία παράβαση καθήκοντος συνεχόμενα με δημοσιονομικές διορθώσεις που θέλουν τα δύο κόμματα να ελέγξουμε ποινικά, αλλά κοιτάζοντας και επισκοπώντας τις αιτιάσεις αυτές κρίνουμε ότι δεν συντρέχει καμία ένδειξη αυτών των αδικημάτων από τους υπουργούς" είπε χαρακτηριστικά ο Μάκης Βορίδης.

Σχετικά με την Σύμβαση 717, ο υπουργός ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή επιτροπή μιλάει για δημοσιονομική διόρθωση 14 εκατ. ευρώ γιατί υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη διαφαινόμενη ζημιά στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος απένταξης της χρηματοδότησης από τα σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια και αναρωτήθηκε "πώς η ύπαρξη δημοσιονομικής διόρθωσης συνέχεται με την απώλεια των ανθρώπινων ζωών που πρέπει να εξετάσουμε"; "Θέλετε να μου πείτε με ποιόν ακριβώς τρόπο σχετίζεται το νομίμως επικαλούμενο συμφέρον της δημοσιονομικής προστασίας της Επιτροπής και των χορηγήσεων; Αυτό θέλετε να συζητήσουμε για το δυστύχημα στα Τέμπη; Τη δημοσιονομική διόρθωση; Γιατί δεν εκτελέστηκε ορθά ή δεν έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν σε μία σύμβαση; Αυτό κατά την κρίση σας είναι το μείζον; Γιατί αυτό είναι το μόνο που περιέχεται στη πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Και μιλάτε σε μας για συγκάλυψη;" είπε απευθυνόμενος προς τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ.

"Όλη η συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε δεν περιέχονται σε καμία από τις δύο προτάσεις. Επειδή κατηγορούμαστε ότι έχουμε πολιτικές στοχεύσεις και θέλουμε να προστατεύσουμε τους δικούς μας, σας απαντώ ότι οι προτάσεις για σύσταση προκαταρκτικής δεν είναι γενικώς για να κουβεντιάζουμε, είναι απόδοση ποινικών ευθυνών σε συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις που οι προτείνοντες έχουν πειστεί ότι τέλεσαν αυτά τα ποινικά αδικήματα ή έχουν ενδείξεις γι αυτό" είπε επίσης. Χαρακτήρισε ως το πιο εντυπωσιακό στην πρόταση ΣΥΡΙΖΑ ότι καταλήγει να προτείνει ότι για να διερευνηθεί η σύμβαση 717 όλες οι πτυχές δίχως να αφήνονται σκιές και υπόνοιες ζητούν την ποινική διερεύνηση για τον υπουργό, της περιόδου 2015 - 2019 για τον Χρήστο Σπίρτζη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με την πιθανή τέλεση - όπως λέει η εισαγγελική αρχή - δεν εξειδικεύονται όμως και δεν περιγράφονται τα στοιχεία της τελέσεως του αδικήματος.

"Μα τότε γιατί θέλετε να τον κατηγορήσουμε; Πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή στην οποία ταυτοχρόνως δεν έχω κανένα στοιχείο για την κατηγορία αποτελεί ιστορικό μνημείο σε αυτή την αίθουσα. Δεν το έχουμε ξαναδεί" σχολίασε με σκωπτικό ύφος.

"Αυτό γιατί μας αποδίδονται πολιτικές στοχεύσεις. Σε μας που κάναμε δεκτή την πιο ευρεία δυνατότητα εξέτασης της υπόθεσης χωρίς κανέναν περιορισμό, μας αποδίδουν πολιτικές στοχεύσεις αυτοί που θέλουν να απορριφθεί η πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή και να περιοριστούμε να συζητάμε κάτι δημοσιονομικά καθώς και οι άλλοι που θέλουν να βάλουν και τον Σπίρτζη μέσα, που όμως λένε ότι δεν έχει κάνει τίποτα" προσέθεσε και κατέληξε: "Ας προχωρήσουμε στην σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, φερόμενοι με ευθύτητα με ευθύνη με αξιοπρέπεια όπως οφείλουμε να αποδώσουμε και απέναντι και στους οικείους των θυμάτων αλλά κυρίως απέναντι στον ελληνικό λαό που θέλει επιτέλους να έχει ασφαλής σιδηροδρόμους".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

