Βουλή: Εγκρίθηκε με 266 ψήφους υπέρ η εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη

Υπέρ της πρότασης του ΚΚΕ, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με θέμα: «Τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό», τάχθηκε η ολομέλεια της Βουλής. Συγκεκριμένα, μετά από ονομαστική-ηλεκτρονική ψηφοφορία, και επί 298 ψηφισάντων, 266 βουλευτές ψήφισαν «ναι», ενώ οι 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ψήφισαν «όχι».
Μετά από σχετική πρόταση του γ' αντιπροέδρου της Βουλής, Αθ. Μπούρα, η οποία έγινε δεκτή ομοφώνως, η εξεταστική επιτροπή θα αποτελείται από 31 μέλη, με εκπροσώπηση κατ΄αναλογία της δύναμής τους, όλων των κομμάτων, καθώς και των ανεξαρτήτων βουλευτών. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της εργασιών της επιτροπής και η υποβολή του σχετικού πορίσματος, ορίστηκε σε ένα μήνα από τη συγκρότηση της επιτροπής, με δικαίωμα παράτασης, εφόσον ζητηθεί από την ίδια επιτροπή.
