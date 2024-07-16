Σφοδρή επίθεση στη γραμματέα της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής του παρέμβασης σε εκπομπή στο Attica TV το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Παύλος Πολάκης έκανε τηλεφωνική παρέμβαση για να καταγγείλει ότι το υπουργείο Υγείας έχει εξαιρέσει από τη συνταγογράφηση σε δημόσιες δομές όσους πολίτες είναι ανασφάλιστοι. Αφού επιτέθηκε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσε επίθεση και στη Μαρία Συρεγγέλα, που βρισκόταν στο στούντιο της εκπομπής και η οποία τον ρωτούσε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για την καταγγελία του. «Πείτε μου αν υπάρχει ΦΕΚ, αν υπάρχει εγκύκλιος» δήλωσε η γραμματέας της ΝΔ απευθυνόμενη στον κ. Πολάκη.

«Η κυρία Συρεγγέλα να πάει να κάνει καμιά δουλειά, γιατί δεν ξέρει, με ρωτάει ποιο ΦΕΚ, να δει αυτά που ψηφίσανε... Να κάνετε αυτό που πρέπει και να το βουλώσετε, να κάνετε αυτό που πρέπει και σιωπή! Κομμένες οι μπούρδες», δήλωσε ο κ. Πολάκης, προκαλώντας την αντίδραση της κ. Συρεγγέλα.

«Τι είναι αυτά; Να μιλάτε με στοιχεία κ. Πολάκη... Είστε ψεύτης μεγάλος. Να σας πω κ. Πολάκη, δεν σας φοβόμαστε, ούτε όταν μιλάτε, ούτε όταν μας απειλείτε! Όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία», του απάντησε η γραμματέας της ΝΔ.

Η Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα προχώρησε σε δήλωση, μετά τη σφοδρή επίθεση που δέχθηκε σε εκπομπή από τον Παύλο Πολάκη. Στο όνομα όλων των γυναικών που δέχονται ή άκουσαν αντίστοιχες ύβρεις, καλώ τις συναδέλφισσές μου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς και τους τομείς Δικαιωμάτων και Ισότητας τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και όλων των κομμάτων να πάρουν καθαρά θέση και να υψώσουμε μαζί τη φωνή μας απέναντι στο “βούλωστο”, αναφέρει μεταξύ άλλων.

Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά την τηλεοπτική αντιπαράθεση που είχε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με τη Μαρία Συρεγγέλα.

«Η βαθιά υποτίμηση της γυναίκας είναι η ρίζα της πατριαρχίας που υποτίθεται ότι πολεμάει η Αριστερά» σχολίασε από πλευράς της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Σοφία Ζαχαράκη στον λογαριασμό της στο Facebook.

