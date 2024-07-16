Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με το ράλι στις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας να συνεχίζεται, γεννώντας φόβους στα νοικοκυριά και τους καταναλωτές για το που θα φτάσουν οι τιμές στα τιμολόγια ρεύματος, ο πρωθυπουργός συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα το πρωί στις 10.00 προκειμένου να τεθούν επί τάπητος και από κοινού με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι αποκλίσεις στις τιμές χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος. Η σύσκεψη αναμένεται να έχει αντικείμενο τις εξελίξεις, όπως διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα, τα διαθέσιμα πλάνα για την αναχαίτιση της ανόδου σε εθνικό επίπεδο αλλά και τυχόν επικαιροποίηση των πρωτοβουλιών έναντι ενός ενδεχόμενου παρατεταμένου κύματος αυξήσεων, με κυβερνητικούς παράγοντες να αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ακόμη και νέας στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εάν διαμορφωθούν οι συνθήκες που καθιστούν αναγκαία μία κρατική παρέμβαση.

«Η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα δεδομένα και όλες τις παραμέτρους σε ότι αφορά τις τιμές στο ρεύμα» ανέφερε κυβερνητική πηγή, υπενθυμίζοντας πως σε πολύ πιο δύσκολες ενεργειακά εποχές, η κυβέρνηση λειτούργησε υποστηρικτικά προς τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα.

Παρότι που η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται στην ενεργειακή αγορά είχε ήδη εκτιμηθεί από το κυβερνητικό επιτελείο και είχε εκφραστεί η εκτίμηση ότι οι καλοκαιρινοί μήνες θα είναι πιο δύσκολοι στον τομέα της ενέργειας, ωστόσο δεν θεωρείται ότι θα δούμε και πάλι τιμές που είδαν οι καταναλωτές ενάμιση χρόνο πριν. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές εάν προκύψουν οι συνθήκες και οι ανάγκη για νέα στήριξη των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων λόγω υπέρμετρων αυξήσεων, το κράτος θα είναι και πάλι παρών.

Υπό τα νέα δεδομένα πάντως, επανέρχεται στο τραπέζι και το ενδεχόμενο εκ νέου φορολόγησης των υπερκερδών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας όπως και το ενδεχόμενο επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος των νοικοκυριών. Κι αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται έντονες αυξομειώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ενδοημερήσιες αποκλίσεις, της τάξης των 450 - 500 ευρώ, από τη χαμηλότερη μέχρι την ανώτατη τιμή. Έτσι, η κυβέρνηση και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φέρονται να εκτιμούν πως οι αποκλίσεις στις τιμές το τελευταίο 24ωρο, δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για υπέρογκα κέρδη στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν αβοήθητο, είτε κάποιο νοικοκυριό είτε μια επιχείρηση. Αυτό είναι το δεδομένο. Παρακολουθούμε το θέμα, μετράμε μήνα-μήνα τα δεδομένα και τις τιμές και εξετάζουμε κάθε ενδεχόμενο» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

