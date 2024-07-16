Συρεγγέλα: Καλώ όλες τις συναδέλφισσές μου στη Βουλή να υψώσουμε μαζί τη φωνή μας απέναντι στο «βούλωστο»

Η Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα προχώρησε σε δήλωση, μετά τη σφοδρή επίθεση που δέχθηκε σε εκπομπή από τον Παύλο Πολάκη.

«Χθες βράδυ σε τηλεοπτική εκπομπή, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πολάκης μου επιτέθηκε και αφού πρώτα ζήτησε να “πάω να κάνω καμιά δουλειά”, στη συνέχεια με το γνωστό τραμπούκικο ύφος του, μου είπε “να το βουλώσω”!

Προφανώς και δεν περιμένω από τον κ. Κασσελάκη να καταδικάσει τη συμπεριφορά του κ. Πολάκη ή να επιδείξει την δήθεν κοινωνική του ευαισθησία, διαγράφοντάς τον. Είναι ξεκάθαρο άλλωστε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτήτως ηγεσίας, ο “πολακισμός” αποτελεί την επίσημη έκφραση της αθλιότητας με την οποία καλύπτουν την πολιτική τους ανεπάρκεια.

Όμως, στο όνομα όλων των γυναικών που δέχονται ή άκουσαν αντίστοιχες ύβρεις, καλώ τις συναδέλφισσές μου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς και τους τομείς Δικαιωμάτων και Ισότητας τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και όλων των κομμάτων να πάρουν καθαρά θέση και να υψώσουμε μαζί τη φωνή μας απέναντι στο “βούλωστο”.

Οι ύβρεις, ο μισογυνισμός και οι τοξικές επιθέσεις δεν έχουν θέση όχι μόνο στη Βουλή ή στην πολιτική “αρένα”, αλλά κυρίως στην κοινωνία.

Πάντως, ας μην ξεχνούν και ο κ. Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι στη Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν φοβηθήκαμε, ούτε πρόκειται να φοβηθούμε θρασύδειλους πολιτικούς τραμπούκους».

Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά την τηλεοπτική αντιπαράθεση που είχε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με τη Μαρία Συρεγγέλα.

«Η βαθιά υποτίμηση της γυναίκας είναι η ρίζα της πατριαρχίας που υποτίθεται ότι πολεμάει η Αριστερά» σχολίασε από πλευράς της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Σοφία Ζαχαράκη στον λογαριασμό της στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

