Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Τεχνικό λάθος της ΗΔΙΚΑ το πρόβλημα με τη συνταγογράφηση φαρμάκων των ανασφάλιστων στις δομές

Ο υπουργός Υγείας έκανε γνωστό ότι το ζήτημα προέκυψε καθώς σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ γίνονταν παράλληλα αναβαθμίσεις στον ΑΜΚΑ

Σε τεχνικό λάθος της ΗΔΙΚΑ απέδωσε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης το προσωρινό ζήτημα που προέκυψε με την πρόσβαση των ανασφάλιστων στη συνταγογράφηση στις δημόσιες δομές.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε γνωστό ότι το ζήτημα προέκυψε καθώς σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ γίνονταν παράλληλα αναβαθμίσεις στον ΑΜΚΑ.

Είχε προηγηθεί καταγγελία του Παύλου Πολάκη ότι ανασφάλιστοι δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν φάρμακα η εξετάσεις στις δημόσιες δομές. 

Πηγή: skai.gr

