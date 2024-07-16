Σε τεχνικό λάθος της ΗΔΙΚΑ απέδωσε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης το προσωρινό ζήτημα που προέκυψε με την πρόσβαση των ανασφάλιστων στη συνταγογράφηση στις δημόσιες δομές.
Ο κ. Γεωργιάδης έκανε γνωστό ότι το ζήτημα προέκυψε καθώς σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ γίνονταν παράλληλα αναβαθμίσεις στον ΑΜΚΑ.
Είχε προηγηθεί καταγγελία του Παύλου Πολάκη ότι ανασφάλιστοι δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν φάρμακα η εξετάσεις στις δημόσιες δομές.
Πηγή: skai.gr
