Για την υπόθεση NOVARTIS μετά τις αποκαλύψεις για «πακτωλό» χρημάτων στους προστατευόμενους μάρτυρες και στο αίτημα να βγουν οι «κουκούλες», τοποθετήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ Θάνος Πλεύρης , στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Αν βγουν οι κουκούλες θα δούμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, που είναι ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πάνω σε ένα σκάνδαλο δωροδοκίας γιατρών θέλησε να κλείσει φυλακή τους πολιτικούς αντιπάλους και στην πραγματικότητα να θέσει σε κίνδυνο το ίδιο το πολίτευμα», τόνισε και συμπλήρωσε: «Η προκαταρκτική επιτροπή κατέληξε ότι οι μάρτυρες που κατέθεσαν στην Ελλάδα και στην Αμερική, είναι κοινοί και αυτό προκύπτει από τα έγγραφα. Οι μάρτυρες στην Αμερική κατέθεσαν ότι έγιναν δωροδοκίες μόνο σε γιατρούς και όχι σε πολιτικά πρόσωπα», τόνισε ο κ. Πλεύρης αναφερόμενος στο χρονικό της υπόθεσης προσθέτοντας ότι όταν «οι καταθέσεις έρχονται στην Ελλάδα, κάποιοι αντιλαμβάνονται ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Όταν κατέθεσαν στην Ελλάδα ανέφεραν και πολιτικά πρόσωπα. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αποδείχθηκαν ήταν ψευδείς».

Ακολούθως είπε ότι «βασικό στοιχείο για να είναι κάποιος προστατευόμενος μάρτυρας πρέπει να έχει πει αλήθεια» ενώ αναφερόμενος στην κατάθεση του καθηγητή κ. Μανιαδάκη είπε ότι «έχουμε καταλήξει στο πόρισμα ότι προφανώς στους μάρτυρες τους ειπώθηκε τι θα πουν. Ο κ. Μανιαδάκης είπε ότι του ζητήθηκε από τους εισαγγελείς να υποδείξει πολιτικά πρόσωπα. Μετά ήρθε η κατάθεση της κα. Ράικου η οποία ανέφερε ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος της ζήτησε να μεταφερθεί ο φάκελος στη βουλή»

Μάλιστα τόνισε ότι υπάρχουν « καταθέσεις μαρτύρων που οι αποφάσεις τους αποδείχθηκαν ψευδείς. Αν βγει το καθεστώς προστασίας και καταλάβουν ότι θα έχουν συνέπειες θα πουν ποιοι τους τα είπα», και πρόσθεσε «ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει ότι πάνω σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο έστησε μια σκευωρία. Έχει καταδικαστεί ο κ. Παπαγγελόπουλος ότι παρενέβη στην κα. Ράικου για την υπόθεση».

Στην ερώτηση ποιος σχημάτισε τη λίστα με 10 πολιτικά πρόσωπα, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι «κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ τον καθοδήγησε. Το 2021 συστήθηκε επιτροπή σε συνεννόηση από τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης με νομικούς συμβούλους του κράτους προκειμένου να γίνει για πρώτη φορά ενέργεια σε βάρος της εταιρείας NOVARTIS. Με την αγωγή ζητάμε το ισόποσο που δόθηκε ως αποζημίωση στην Αμερική και το δεύτερο γίνεται έρευνα που αναζητούμε αν υπάρχει ζημιά στη χώρα μας».

Καταλήγοντας ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι στο διάστημα διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε ούτε μία όχληση στην εταιρεία. Παραγράφηκαν υποθέσεις γιατρών γιατί μια ολόκληρη δικαιοσύνη, ασχολούνταν με τα 10 πολιτικά πρόσωπα και το σκάνδαλο γιατρών το άφησαν στην άκρη».

