Μαρινάκης: Ζητά τη διαγραφή Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά το επεισόδιο με Συρεγγέλα

Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά την τηλεοπτική αντιπαράθεση που είχε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με τη Μαρία Συρεγγέλα.

«Ο κ. Πολάκης είπε απαράδεκτους χαρακτηρισμούς κατά μιας πολιτικής αντιπάλου, μιας γυναίκας, ενός ανθρώπου που τυχαίνει να είναι σε ένα άλλο κόμμα. Πρόκειται για χαρακτηρισμούς που παραπέμπουν σε ακραία κόμματα και επειδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ ευαίσθητος σε διαγραφές υπουργών, ζητάμε από τον κ. Κασσελάκη να πάρει θέση και να διαγράψει τον Πολάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης στο Mega.

Ο κ. Πολάκης είχε επιτεθεί φραστικά στην κα Συρεγγέλα, ζητώντας της «να πάει να κάνει καμία δουλειά»… «Δεν σας φοβόμαστε, ούτε όταν μιλάτε, ούτε όταν μας απειλείτε! Όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία», του απάντησε η γραμματέας της ΝΔ μιλώντας στο Attica TV.

«Η βαθιά υποτίμηση της γυναίκας είναι η ρίζα της πατριαρχίας που υποτίθεται ότι πολεμάει η Αριστερά» σχολίασε από πλευράς της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Σοφία Ζαχαράκη στον λογαριασμό της στο Facebook.

«Η «δουλεια» στην οποία υποτιμητικά αναφέρεται ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης είναι εκείνη που κρατάει όρθιες τις οικογένειες και την ελληνική κοινωνία. Ο κύριος Πολάκης δεν προσέβαλε με χυδαιότητα την Μαρία Μαρία Συρεγγέλα αλλά κάθε Ελληνίδα που παλεύει καθημερινά. Κόντρα στα στερεότυπα, την υποτίμηση και την αμφισβήτηση. Κοντρα σε κάθε έναν που την αντιλαμβάνεται όπως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.