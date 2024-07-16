Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι διαφωνίες που έχουν εκφραστεί μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι «χαμηλές πτήσεις» στις ευρωεκλογές, αλλά και οι παρεμβάσεις των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά έχουν προκαλέσει για πρώτη φορά μετά από καιρό «μουρμούρα» στο γαλάζιο στρατόπεδο. Είναι αυτή η «γκρίνια» ικανή να οδηγήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πατήσει το «κόκκινο κουμπί» των εκλογών πριν το 2027; Συσπειρώνοντας με αυτό τον τρόπο το κοινό του, καθώς άλλο ευρωεκλογές και άλλο η επιλογή της επόμενης κυβέρνησης. «Σειρήνες» για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες υπήρχαν και στην προηγούμενη τετραετία και μάλιστα σε περιόδους που η Νέα Δημοκρατία πατούσε πολύ γερά στα πόδια της και ο ΣΥΡΙΖΑ αδυνατούσε να βρει τα αντιπολιτευτικά του βήματα. Ο πρωθυπουργός και τότε είχε ξεπεράσει κάθε σκέψη να τρέξει τις εξελίξεις και το 41% του περασμένου καλοκαιριού τον δικαίωσε.

Οι πρόωρες κάλπες δεν μοιάζουν πιθανές, καθώς ο πρωθυπουργός έχει έναν ανοιχτό ορίζοντα τριών χρόνων να ολοκληρώσει το έργο του, να υλοποιήσει όσα είχε δεσμευθεί το 2023 και να κάνει έναν συνολικό απολογισμό. Και αυτή είναι η τακτική που έχει δείξει να προτιμάει. Κατά πολλούς δεν έχει λόγο να βιαστεί και να κουράσει το σώμα με μια ακόμα εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν πως αν αρχίσει να τρέχει το εγχείρημα ενοποίησης του χώρου της Κεντροαριστεράς θα μπορούσε να προσφύγει στη λαϊκή ετυμηγορία προκειμένου να αιφνιδιάσει και συνεπώς να τινάξει την προσπάθεια στον αέρα. Θα είναι, ωστόσο μια πολιτικά unfair κίνηση με την οποία θα δείξει πως φοβάται τον αντίπαλό του. Όσοι βλέπουν την προσφυγή στις κάλπες ακόμα πιο κοντά θεωρούν πως η ρευστή κατάσταση που επικρατεί σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι με το μέρος της σημερινής πλειοψηφίας. Η γαλάζια παράταξη εξακολουθεί να παίζει χωρίς αντίπαλο και κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να κοντράρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έχει ακόμα εμφανιστεί.

Σε κάθε περίπτωση μέσα στο καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπροστά του ένα καταστατικό συνέδριο τον Οκτώβριο. Με τις «φουρτούνες» που υπάρχουν στην Κουμουνδούρου δεν μπορούν να αποκλειστούν νέες αναταράξεις ακόμα και ο Στέφανος Κασσελάκης να αμφισβητηθεί ανοιχτά για δεύτερη φορά. Παράλληλα και ο νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα καθορίσει τις εξελίξεις.

Αυτό που δεν φαίνεται να είναι ώριμο ακόμα – και συνεπώς απομακρύνει το ενδεχόμενο να στηθούν πρόωρα παραβάν στα σχολεία - είναι η επιστροφή του απογοητευμένου κοινού της Νέας Δημοκρατίας που επέλεξε να κάτσει στον «καναπέ» του στις αρχές του καλοκαιριού. Οι δημοσκοπήσεις έως τώρα – αν και εξαιρετικά νωρίς – δείχνουν πως χρειάζεται χρόνος στην κυβέρνηση να διορθώσει τα σφάλματά της. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός πως η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να γίνει πιο ισχυρή και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο αν τελικά αποφασιστεί από το Εκλογοδικείο η μη εκπροσώπηση των Σπαρτιατών στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

