Ενισχύεται η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ για κοινές δράσεις στα Δυτικά Βαλκάνια

Σε τροχιά ενίσχυσης της ενεργειακής συνεργασίας και ασφάλειας μπαίνουν Ελλάδα και ΗΠΑ, με την υπογραφή, σήμερα Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο θέτει το πλαίσιο των από κοινού δράσεων για ενεργειακά θέματα στα Δυτικά Βαλκάνια. Το Μνημόνιο Κατανόησης αποσκοπεί στην προώθηση του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ και εντάσσεται στη συνεργασία μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και της USAID.

Από ελληνικής πλευράς, το Μνημόνιο υπέγραψαν η γενική γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών, Μάιρα Μυρογιάννη, και ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης. Για την αμερικανική πλευρά, η πρέσβης Έριν Ελίζαμπεθ ΜακΚι υπέγραψε εκ μέρους του Γραφείου για την Ευρώπη και την Ευρασία της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID).

Κατά την τελετή της υπογραφής, η κ. Μυρογιάννη υπογράμμισε τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας ως βασικού παράγοντα για την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της ασφάλειας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, όπου η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όπως άλλωστε αυτό είχε συζητηθεί και κατά τον 4ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, τον Φεβρουάριο του 2023. Με το εν λόγω Μνημόνιο, όπως τόνισε η ίδια, θα διευκολυνθεί η δημιουργία μίας πιο αποτελεσματικής, βιώσιμης και διασυνδεδεμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας με τους γείτονές της, ενισχύοντας έτσι τις διασυνοριακές συναλλαγές, τη σύγκλιση τιμών και τη σταθερότητα του δικτύου.

Από την πλευρά του, ο κ. Αϊβαλιώτης αναφέρθηκε στην προσήλωση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, με ορόσημο τη Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης το 2003. Όπως σημείωσε, το Μνημόνιο θα συνεισφέρει στη σύζευξη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα στην περιοχή.

Η αμερικανική πλευρά επεσήμανε ότι με αυτό το Μνημόνιο θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ενεργειακών φορέων της Ελλάδας και των Δυτικών Βαλκανίων, με σκοπό την προώθηση της ενσωμάτωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

