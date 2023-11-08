Πολάκης κατά Σταθάκη: «Τόσοι είστε! Θέλετε να κάνετε κακό στον ΣΥΡΙΖΑ»

Απάντηση στον Γιώργο Σταθάκη, μετά το άρθρο που δημοσιεύσε στο news24/7, δίνει ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης.

«Επειδή είμαι ανάμεσα σε δυο χειρουργεία και αντί άλλης απάντησης μέχρι την Κυριακη, σε ένα δακρύβρεχτο άρθρο που είδα στο News 24/7 βγάζω τους στίχους ενός τραγουδιού που κολλάνε κάποιοι στην περίσταση και κάνω δυο ερωτήσεις στον Γιώργο που φεύγει...

1) Ποιός ήταν συγγραφέας του κυβερνητικού προγράμματος το 2021 και το παρουσίασε στην προγραμματική συνδιασκεψη;; Άρα σε ποιον κανείς κριτική για το πρόγραμμα;; Η ΑΛΗΘΕΙΑ ειναι ακριβώς αντίθετη από αυτά που γραφεις!!

2) Αυτά που λες στο κείμενο, στις 18-19 Φεβρουαρίου φέτος, που έπαιρνες τηλεφωνα και απαιτούσες να πετάξουν έξω κάποιον από το ψηφοδέλτιο τα είχες καταλάβει και τότε ή μετά σου ήρθε η φώτιση;

Υγ .στους επαναλαμβανόμενους αθλιους χαρακτηρισμούς σε μένα και άλλους δεν θα απαντήσω τώρα, όχι γιατί δεν μπορώ να σε βάλω οπως πρέπει στη θέση σου, αλλά γιατί είναι προφανές πως το μόνο που θέλετε μετά την ήττα σας στις εκλογες για πρόεδρο είναι να κάνετε κακό στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Τόσοι είστε».

Πηγή: skai.gr

