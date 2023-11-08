Μαρινάκης σε Κασσελάκη: Αφήνουμε σε εσάς τον ρόλο του εκφραστή της ρητορικής του χθες, της τοξικότητας και της παραπληροφόρησης

Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, μετά τις δηλώσεις του δεύτερου για τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη.

Απαντώντας σε ανάρτηση του κ. Κασσελάκη στην πλατφόρμα Χ ο Παύλος Μαρινάκης έγραψε στο Facebook: «Όσες φορές και να προσπαθήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα και να διαστρεβλώσει τα λεγόμενά μας, τα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ που φόρτωσαν στη χώρα μας, το κλείσιμο των τραπεζών και η μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση στη σύγχρονη ιστορία φέρουν τη σφραγίδα του κόμματός του.

Κύριε Κασσελάκη, έχω την τιμή και την ευθύνη να εκπροσωπώ έναν Πρωθυπουργό και μία Κυβέρνηση που, σε μια περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, προσπαθούν και βρίσκουν λύσεις για τα προβλήματα του παρόντος μιλώντας με όρους μέλλοντος.

Αφήνουμε σε εσάς τον ρόλο του εκφραστή της ρητορικής του χθες, της τοξικότητας και της παραπληροφόρησης».

Νωρίτερα ο κ. Κασσελάκης είχε αναφέρει: «Μαθήματα Ιστορίας προς τον άνθρωπο που κατάφερε να γίνει κυβερνητικός εκπρόσωπος Μητσοτάκη και Σημίτη ταυτόχρονα. Από το 1995 ως το 2015 το δημόσιο χρέος τριπλασιάστηκε! Αυξήθηκε κατά 200 δισ.! Το ότι η χρεοκοπία της χώρας επιτέθηκε εναντίον μου χθες, είναι τιμή για μένα».

Πηγή: skai.gr

