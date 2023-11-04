Παύλος Πολάκης: Απαξίωση του ΕΣΥ και του ιατρικού προσωπικού από την κυβέρνηση

Για απαξίωσης του ΕΣΥ και του ιατρικού προσωπικού κατηγορεί την κυβέρνηση ο συντονιστής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (ΕΠΕΚΕ) του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Πολάκης, «το υπουργείο Υγείας με ένα απαράδεκτο έγγραφο που απευθύνεται στις διοικήσεις των νοσοκομείων Ευαγγελισμός, Γεννηματάς, ΚΑΤ και Ερυθρός τους 'διατάζει' να ορίζουν αναισθησιολόγο, ο οποίος ενώ εφημερεύει κάποιο από τα νοσοκομεία αυτά, θα καλύπτει επείγουσα διασωλήνωση, επείγον χειρουργείο ή διακομιδή διασωληνωμένου ασθενούς που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παμμακάριστος στα Πατήσια!».

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει τα σχετικά έγγραφα που «τεκμηριώνουν την καταγγελία του» και « καλεί τον υπουργό Υγείας να ανακαλέσει αυτή την απόφαση καθώς και να τιμωρηθούν αυτοί που υπέγραψαν το έγγραφο».

Καταλήγοντας αναφέρει: «Δεν νοείται οι γιατροί να κάνουν τους περιπλανώμενους γυρολόγους στο λεκανοπέδιο επειδή το υπουργείο είναι ανίκανο να δώσει λύσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.