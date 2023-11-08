Κλείνει μέχρι το τέλους του έτους το θέμα της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών Νικ. Ταχιάος, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Στ. Παραστατίδη, με θέμα «Τραγικές καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου τμήματος ΠΑΘΕ Πολυκάστρου Μαλγάρων και μέτρα αποτροπής τροχαίων δυστυχημάτων».

Όπως είπε ο κ. Ταχιάος, στόχος του υπουργείου είναι να διευκολυνθεί το ΤΑΙΠΕΔ το οποίο, σύμφωνα με σχετική επιστολή του, σκοπεύει, μέχρι το τέλος του έτους, να κλείσει την σύμβαση με τον προτιμητέο επενδυτή. Ο βασικός προσανατολισμός του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών είναι ότι πρέπει να προχωρήσει η παραχώρηση της Εγνατίας οδού και να προτεραιοποιηθεί το έργο της κατασκευής του δεύτερου κλάδου καθόδου προς τη Θεσσαλονίκη, είπε ο κ. Ταχιάος απαντώντας στον κ. Παραστατίδη ο οποίος είχε θέσει τα προβλήματα οδικής ασφάλειας στο υπάρχον τμήμα της ΠΑΘΕ Πολυκάστρου- Μαλγάρων, και ιδιαίτερα της έλλειψης στηθαίων.

Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κ. Παραστατίδης είχε παρατηρήσει ότι από τον δρόμο αυτό περνούν 8 εκατομμύρια οχήματα το χρόνο, ότι έχουν χαθεί πάνω από 50 ζωές τα τελευταία 20 χρόνια και ότι έχουμε πάνω από 150 σοβαρά τραυματίες. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει το χρονοδιάγραμμα του έργου, αλλά, μέχρι την ολοκλήρωσή του, να τοποθετηθούν στηθαία, όπως έχουν, άλλωστε, προτείνει η Τροχαία Θεσσαλονίκης και η Αστυνομική Διεύθυνση Κιλκίς

Απαντώντας ο κ. Ταχιάος είπε ότι ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει ένα δεύτερο δρόμο, παράλληλο προς αυτόν που ανεβαίνει προς το Πολύκαστρο, και τον υπάρχοντα να τον κρατήσει ως κλάδο καθόδου. " 'Αρα, αυτό που μας απασχολεί είναι το πώς το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει πολύ γρήγορα την παραχώρηση". Όσο για τα θέματα ασφάλειας της οδού, είπε ότι πρέπει, κυρίως με μέτρα αστυνόμευσης αυτή τη στιγμή, να ελεγχθεί ο δρόμος, ώστε να μην υπάρχουν υπερβάσεις ορίων ταχύτητας και παράνομες προσπεράσεις. Για την τοποθέτηση στηθαίων, είπε ότι δεν μπορούν να επενδυθούν λεφτά και μετά από ένα-ενάμιση χρόνο αυτά να ξηλωθούν.

Καταλήγοντας, ο κ. Ταχιάος είπε: «Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι στο γεγονός ότι πολλοί από μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, βλέπουμε έναν ανοιχτό δρόμο και ξεσαλώνουμε, γιατί συνήθως τα περισσότερα δυστυχήματα γίνονται από την υπερβολική ταχύτητα και από την εκτροπή στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, δεν σημαίνει ότι ούτε ότι πρέπει να υπάρχει ένας αστυνομικός πίσω από τον καθέναν μας βέβαια, ούτε ότι για τον καθέναν μας πρέπει να επενδύονται άπειρα λεφτά επειδή αποφασίζουμε να μην τηρήσουμε τον ΚΟΚ. Καταλαβαίνω το πρόβλημα αλλά νομίζω ότι πρέπει να το προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα η οποία είναι ότι μόνο με την κατασκευή του διπλού κλάδου θα εξασφαλίσουμε τα επίπεδα ασφάλειας που χρειαζόμαστε στο συγκεκριμένο δρόμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

