Επανέρχεται για Σημίτη ο Κασσελάκης: «Από το 1995 ως το 2015 το δημόσιο χρέος τριπλασιάστηκε»

Παράλληλα επιτίθεται στον Παύλο Μαρινάκη λέγοντας ότι κατάφερε να γίνει κυβερνητικός εκπρόσωπος Μητσοτάκη και Σημίτη ταυτόχρονα

Κασσελάκης

Συνέχεια στην κόντρα που ξέσπασε με αφορμή δήλωσή για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη δίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Σε tweet που ανήρτησε, και δίνοντας απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: 

«Μαθήματα Ιστορίας προς τον άνθρωπο που κατάφερε να γίνει κυβερνητικός εκπρόσωπος Μητσοτάκη και Σημίτη ταυτόχρονα. Από το 1995 ως το 2015 το δημόσιο χρέος τριπλασιάστηκε! Αυξήθηκε κατά 200 δισ.! Το ότι η χρεοκοπία της χώρας επιτέθηκε εναντίον μου χθες, είναι τιμή για μένα».

