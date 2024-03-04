Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά επισήμως για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η προεκλογική περίοδος για τις ευρωεκλογές, με μια μεγάλη εκδήλωση στην οποία ο Στέφανος Κασσελάκης θα παρουσιάσει την ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πρόταση του κόμματος, ενώ θα παρουσιαστεί και το πολιτικό κείμενο που θα αφορά στην ευρωπαϊκή διακήρυξη του κόμματος, όπως ανέφεραν κομματικές πηγές μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Εκτελεστικού Γραφείου.

Η εκδήλωση, που κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου, θα σηματοδοτεί την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αξιωματική αντιπολίτευση, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει τη μάχη συντεταγμένα, όπως σύμφωνα με τις ίδιες πηγές τόνισε ο κ. Κασσελάκης. Μία μάχη, στο πλαίσιο της οποίας θα υπάρξουν περιοδείες από τον πρόεδρο του κόμματος και από όλα τα στελέχη σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εβδομάδα θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στη μάχη ενάντια στην ίδρυση των «ιδιωτικών πανεπιστημίων», όπως τονίστηκε κατά τις ίδιες πηγές από τον κ. Κασσελάκη στη συνεδρίαση, αναδεικνύοντας την «αντισυνταγματικότητα» του σχετικού κυβερνητικού νομοσχεδίου με πολύ συντεταγμένο τρόπο στη Βουλή, αλλά και τις θετικές αντιπροτάσεις που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου.

Οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν ως προς το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών ότι θα πρέπει να αναζητηθεί και να διερευνηθεί η αλήθεια σε όλο το βάθος και πως το Μ. Μαξίμου πρέπει να δώσει απαντήσεις για όλες τις αποκαλύψεις που βγαίνουν στη δημοσιότητα, όπως «ποιος έδωσε εντολή για το μπάζωμα».

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή το θέμα της επιστολικής ψήφου μετά τις αποκαλύψεις, όπως ανέφεραν, ότι η 'Αννα-Μισέλ Ασημακοπούλου έκανε χρήση στοιχείων του ΥΠΕΣ. Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η υπουργός Ν. Κεραμέως έχοντας την απόλυτη πολιτική ευθύνη, όπως σημειώνουν, πρέπει να δώσει άμεσα απαντήσεις για το πώς διέρρευσαν τα στοιχεία προς την ευρωβουλευτή της ΝΔ. «Οι απαντήσεις είναι οφειλόμενες και η κυβέρνηση δεν πρέπει να παίζει με τις λέξεις και να δημιουργεί εντυπώσεις», σχολιάζουν, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει ζητώντας όχι μόνο απαντήσεις από την κ. Ασημακοπούλου αλλά πρωτίστως από την κ. Κεραμέως «που όσο δεν απαντά και κρύβεται θα αφήνει να εννοηθεί ότι γνώριζε για τη διαρροή αυτών των στοιχείων. Και αν δεν γνώριζε, θα πρέπει να απαντήσει ποιος διέρρευσε αυτά τα στοιχεία».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθούν κανονικά οι εκλογές για της Νομαρχιακές Επιτροπές και τα συντονιστικά όργανα των Οργανώσεων Μελών. Επιπλέον, το Σάββατο θα συνεδριάσει εκ νέου το Εκτελεστικό Γραφείο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

