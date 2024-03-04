Η υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα κάνει τη δουλειά της, ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης. Ο κ. Βορίδης σχολίασε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του βετεράνου καλαθοσφαιριστή Νίκου Παππά.

«Ποιος συγκαλύπτει;»

«Ποιος κάνει συγκάλυψη; Η Δικαιοσύνη; Γιατί η υπόθεση του μπαζώματος πρωτίστως και κατεξοχήν βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Πραγματογνώμονας στην υπόθεση υπάρχει ένας: ο ορισθείς από το δικαστήριο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι τεχνικοί σύμβουλοι. Ο κ. Τριαντόπουλος αρνείται ότι έδωσε εντολή μπαζώματος. Κάλεσε να αναδειχθούν καταθέσεις μαρτύρων, από τις πρώτες ώρες στο σημείο. Τους υπευθύνους της πυροσβεστικής. Αλλά και ο πραγματογνώμων του δικαστηρίου δεν υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία, λένε άλλα πράγματα. Αυτές τις ώρες προτεραιότητα ήταν η ταυτοποίηση των σορών. Λέει ο άνθρωπος ‘’ακολουθώ πρωτόκολλο πρέπει να φέρω βαριά μηχανήματα για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά που έχω να κάνω, και όλη η διαδικασία χρειάζεται σταθεροποίηση (εδάφους)’’. Τι να συγκαλύψει η κυβέρνηση, το ότι είχε επικίνδυνο φορτίο από την άλλη πλευρά στην εμπορική αμαξοστοιχία. Το υλικό αυτό από τη μια μεριά που δεν μπαζώθηκε δεν υπήρχε; Μα ο πραγματογνώμονας λέει ότι ‘’έχω πάρει αυτό του υλικό’’».



«Η Εξεταστική έλαβε τουλάχιστον μια παράταση ίσως και δύο. Δεκάδες μάρτυρες εξετάστηκαν» ανέφερε.



«Ο χαροκαμένος γονιός ευλόγως αναζητά τον πολιτικό καταλογισμό, ευλόγως… ο οποίος όμως έχει αναληφθεί. Ανελήφθη από την πρώτη στιγμή με την παραίτηση Καραμανλή. Πάμε τώρα στον ποινικό καταλογισμό… ο ποινικός καταλογισμός είναι ότι το πολιτικό πρόσωπο, ο υπουργός, ο προϊστάμενος του υπουργείου αυτού, έχει ποινική ευθύνη, γιατί, ενδεχομένως, γνωρίζοντας ή μη γνωρίζοντας, ξέροντας ή μη ξέροντας, αυτά είναι τώρα προς διερεύνηση, για την παράταση ή και την ανώμαλη εξέλιξη μιας συμβάσεως, έχει ποινική ευθύνη γιατί; διότι σε χρονικό σημείο, το οποίο προφανώς και δεν γνώριζε και δεν μπορούσε να προβλέψει και δεν μπορούσε να σκεφτεί, έχει συμβεί αυτό το φρικτό δυστύχημα. Ποινική ευθύνη, για την παρακώλυση των συγκοινωνιών για τις ανθρωποκτονίες εξ αμελείας.



Ο Μάκης Βορίδης υπενθύμισε ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών άλλαξε επί κυβέρνησης ΝΔ και προβλέπει τη μη εξάλειψη του αξιοποίνου.



Για Νίκο Παππά

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην μπασκετμπολίστα Νίκου Παππά για τα Τέμπη δήλωσε ότι ο ελληνικός λαός είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να γυρίσει στην εποχή εκείνης της τοξικότητας. «Είναι η ρητορική Κασσιδιάρη, η ρητορική πλατείας, οι κρεμάλες. Τα έχουμε ακούσει… Καταδικάστηκαν αυτά, και είμαστε σε μια τελείως διαφορετική φάση και η προσπάθεια όλων μας είναι να στήσουμε ξανά την πατρίδα στα πόδια της» σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Τι σημαίνει αστοχία;»

Θετικές πάντα οι αυτοκριτικές, άλλα σε τι συνιστάται η αυτοκριτική, διερωτήθηκε ακόμα για τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα στο συνέδριο της Καθημερινής.



«Τι σημαίνει ‘’αστοχία’’ όταν κατηγορείς ανθρώπους δεν μπορείς να αστοχείς. Δεν σου ξέφυγε. Ειδικά όταν μιλάμε για πρώην πρωθυπουργούς, οι υποθέσεις αυτές απαιτούν σοβαρό χειρισμό με αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού που έχεις για πολιτικά πρόσωπα, για να αποφασίσεις αν θα εκκινήσεις τη διαδικασία ή όχι».



«Το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών έχει κριθεί 13-0 έχουμε καταδίκη για το ζήτημα αυτό. Κάνοντας τον δικό του απολογισμό ο κ. Τσίπρας καταλαβαίνει ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο πραγματικά αποπειράθηκε να εργαλειοποιήσει τη δικαιοσύνη, είχε επενδύσει πολύ στο ‘’Πολάκειον δόγμα’’ ότι θα τους βάλουμε όλους στη φυλακή γιατί είναι όλοι διεφθαρμένοι, υπηρέτησε με συνέπεια αύτη την κεντρική θεωρία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό κατέρρευσε αυτό πήγε στο 17% και ως αντιπολίτευση εξακολουθούσε την ίδια ρητορική» τόνισε ο υπουργός Επικρατείας.



Ερωτηθείς τι θα κάνει ο . Τσίπρας στο μέλλον, απάντησε «η εκτίμησή μου όχι πολλά. Αν μπορούσα να ρωτήσω τον Τσίπρα θα τον ρωτούσα η αστοχία σε τι συνίσταται δεν πέτυχε; Δεν καταφέραμε να τους βάλουμε φυλακή, εκεί αστόχησε;»

Πηγή: skai.gr

