Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE

Με τη Σία Κοσιώνη στις 19:50

Σία Κοσιώνη

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE.

  • Πώς αξιολογούν οι πολίτες και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ τις εξελίξεις στο κόμμα, τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Αλέξη Τσίπρα μετά το συνέδριο.
  • Τι γνώμη έχει το εκλογικό σώμα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τις φοιτητικές καταλήψεις εναντίον του νομοσχεδίου.
  • Η στάση των ψηφοφόρων ενόψει Ευρωεκλογών. Ποιο κόμμα προτίθενται να ψηφίσουν και ποιόν θεωρούν καταλληλότερο πολιτικό αρχηγό.

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50.

