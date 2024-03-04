Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ τις εξελίξεις στο κόμμα , τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Αλέξη Τσίπρα μετά το συνέδριο.

, τον και τον μετά το συνέδριο. Τι γνώμη έχει το εκλογικό σώμα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τις φοιτητικές καταλήψεις εναντίον του νομοσχεδίου.

εναντίον του νομοσχεδίου. Η στάση των ψηφοφόρων ενόψει Ευρωεκλογών. Ποιο κόμμα προτίθενται να ψηφίσουν και ποιόν θεωρούν καταλληλότερο πολιτικό αρχηγό.

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50.

Πηγή: skai.gr

