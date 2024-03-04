Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE.
- Πώς αξιολογούν οι πολίτες και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ τις εξελίξεις στο κόμμα, τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Αλέξη Τσίπρα μετά το συνέδριο.
- Τι γνώμη έχει το εκλογικό σώμα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τις φοιτητικές καταλήψεις εναντίον του νομοσχεδίου.
- Η στάση των ψηφοφόρων ενόψει Ευρωεκλογών. Ποιο κόμμα προτίθενται να ψηφίσουν και ποιόν θεωρούν καταλληλότερο πολιτικό αρχηγό.
Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50.
