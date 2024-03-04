Μαρινάκης: Κυνική παραδοχή Αρβανίτη - Αυτά δεν έχουν προηγούμενο

Αιχμηρή ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για «κυνική ομολογία» ερωτηθείς σχετικά για την παραδοχή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, ότι συνέβαλε στη συγγραφή του άρθρου που προβλέπει αναστολή κονδυλίων αν η χώρα δεν συμμορφωθεί με το περιεχόμενό του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Αρβανίτη είπε ότι «παραδέχτηκε και δήλωσε περήφανος που ήταν εμπνευστής του άρθρου για την περικοπή κονδυλίων από την Ελλάδα (…) Πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, δεν έχουν προηγούμενο, τι κάνουν κάποιοι για την Ελλάδα εκτός Ελλάδας. Θυμάστε πολλές περιπτώσεις συκοφάντησης της χώρας και αυτή είναι άλλη μία».

«Έλληνας ευρωβουλευτής εξελέγη με τη ψήφο των Ελλήνων πολιτών για να συκοφαντεί τη χώρα του και να φτιάχνει ψηφίσματα που θα μπλοκάρουν χρήματα για τη χώρα μας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, σε δηλώσεις του στο OPEN σχετικά με τις αντιδράσεις της κυβέρνησης για το ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο είπε «φώναζαν στην κυβέρνηση ότι είμαστε ανθέλληνες και πώς είναι δυνατόν να το κάνουμε και το ψηφίσαμε. Τους ενημερώνω ότι το συγγράψαμε κιόλας».

Ο ίδιος, μάλιστα, διευκρίνισε ότι ο ίδιος προσωπικά μετείχε στη διαδικασία. «Όχι "Οι ευρωβουλευτές", "Ο ευρωβουλευτής", εγώ το έγραψα», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Στο άρθρο 27 που συνέβαλα ουσιαστικά, λέει ότι η κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τα εργαλεία, θα πρέπει η Ελλάδα να συμμορφωθεί με αυτό, αλλιώς θα κοπούν τα κονδύλια της ΕΕ», είπε, προσθέτοντας «Δεν λέει αυτό που λέτε εσείς, ότι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κοπούν τα κονδύλια».

Έντονη ήταν και η αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, Νίκου Ρωμανού, ο οποίος έκανε λόγο για «ευθεία και άνευ συστολής παραδοχή» ότι το ψήφισμα κατά της Ελλάδος όχι μόνον ενορχηστρώθηκε, αλλά γράφτηκε από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι πλέον σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στο αντιπολιτευτικό του μένος κατά της κυβέρνησης, αδιαφορεί για τη μεγάλη ζημιά που προκαλείται στη χωρά, ακόμα και για την απώλεια κρίσιμων ευρωπαϊκών πόρων που στηρίζουν την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Το δόγμα «γαία, πυρί, μιχθήτω» βρίσκει νέο εκπρόσωπο τον κ. Κασσελάκη και το κόμμα του. Θλιβερό για την Αξιωματική Αντιπολίτευση της χώρας. Απολύτως ταιριαστό για τον ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Ρωμανός.



Δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Ρωμανού

Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες που έπαιζαν θέατρο στο Συνέδριο και στα τηλεοπτικά πάνελ, ήρθε σήμερα η ευθεία και άνευ συστολής παραδοχή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη ότι το ψήφισμα κατά της Ελλάδας για το κράτος δικαίου όχι μόνο ενορχηστρώθηκε αλλά γράφτηκε από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ.

Και μάλιστα, ο κ. Αρβανίτης καυχήθηκε ότι προσωπικά «συνέβαλε ουσιαστικά» στο σημείο που στο ψηφισμα γινεται λογος ακόμη και για αναστολή ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τη χώρα μας.

Είναι πλέον σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στο αντιπολιτευτικό του μενος κατά της κυβερνησης, αδιαφορει για τη μεγάλη ζημιά που προκαλείται στη χωρα, ακόμα και για την απώλεια κρίσιμων ευρωπαϊκών πόρων που στηρίζουν την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Το δόγμα «γαία, πυρί, μιχθήτω» βρίσκει νέο εκπρόσωπο τον κ. Κασσελάκη και το κόμμα του.

Θλιβερό για την Αξιωματική Αντιπολίτευση της χώρας. Απολύτως ταιριαστό για τον ΣΥΡΙΖΑ.

