Την αναγκαιότητα επισκευής των συρμών και εντατικοποίησης της αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου της Πάτρας, επισημαίνει ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Παπανδρέου, με ερώτησή του προς τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Συντήρηση και μέτρα ασφαλείας του Οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοπτού- Καλαβρύτων, Προαστιακού σιδηροδρόμου και κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας».

Στην ερώτησή του, ο κ. Παπανδρέου κάνει λόγο για κωλυσιεργία στην έναρξη των προγραμματισμένων έργων υποδομής για την συντήρηση του Προαστιακού Πάτρας και καταλογίζει επικίνδυνη κρατική απραξία, με αποτέλεσμα, όπως σημειώνει, «να δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας των πολιτών και των μεταφορών».

Όπως τονίζει ο κ. Παπανδρέου «μετά τις πρόσφατες επικίνδυνες κατολισθήσεις που έγιναν πριν από λίγες μέρες στην περιοχή και έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, είναι ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των έργων υποδομής».

«Είναι αναγκαία από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, η συγκρότηση ενός αξιόπιστου συστήματος προστασίας του πολίτη, με επιβεβλημένη τη βελτίωση των σχεδίων αντιμετώπισης των επικίνδυνων φυσικών φαινομένων με ολιστικές και υπεύθυνες δράσεις καταστολής των άμεσων και μακροχρόνιων επιπτώσεων», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός και συμπληρώνει:

«Πριν από λίγες ημέρες -και κατά τραγική σύμπτωση, ένα μόλις χρόνο από το οδυνηρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη- σημειώθηκε ένα νέο συμβάν στην περιοχή μας, που καταδεικνύει επικίνδυνη απραξία, καθώς 90 συμπολίτες μας και επιβάτες στην γραμμή του Οδοντωτού προς τα Καλάβρυτα, έμειναν για περισσότερο από δύο ώρες ακινητοποιημένοι εντός του συρμού, εξαιτίας κατολισθήσεων.

Παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται και στην Εθνική Οδό Αθηνών-Πάτρας, στο ύψος του Αιγίου, με αποτέλεσμα συχνά να κλείνει η Παλαιά και τμήμα της νέας Εθνικής Οδού και να αποτελεί καθαρά θέμα τύχης, το γεγονός ότι δεν έχουμε προς στιγμή θρηνήσει νέα θύματα».

Ο κ. Παπανδρέου καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν μεταξύ άλλων:

Ποιο είναι το ακριβές φυσικό αντικείμενο του έργου, ποια είναι η αναμενόμενη ημερομηνία εκκίνησης των εργασιών, ποιο το συνολικό κόστος και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι επαφές με τους αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την υλοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής στην Πάτρα;

Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εργολαβίας του ΟΣΕ για τη βαριά συντήρηση της σιδηροδρομικής γραμμής του Προαστιακού Πάτρας και τις συνδέσεις του σιδηροδρομικού δικτύου με κρίσιμες περιοχές;

Αν έχει γίνει η απαραίτητη χαρτογράφηση κινδύνων και εκτίμηση της επικινδυνότητας της περιοχής, αναφορικά με το συγκοινωνιακό και οδικό δίκτυο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

