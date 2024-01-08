Προβάδισμα 18,1% στη ΝΔ στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές δίνει δημοσκόπηση της Alco που έγινε για λογαριασμό του Alpha.

Στην ερώτηση τι θα ψήφιζαν τώρα η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30,3% έναντι 12,2% του ΠΑΣΟΚ που έρχεται δεύτερο στην πρόθεση ψήφου.

Στην τρίτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 11,8% στην πρώτη δημοσκόπηση για το 2024 ενώ πολύ κοντά σε διψήφιο ποσοστό βρίσκεται το ΚΚΕ με 9,7%.

Μοιρασμένη η κοινή γνώμη δείχνει σε ό,τι αφορά τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών με σχεδόν έναν στους δύο να διαφωνεί σε ποσοστό 49% έναντι 35% που αναφέρει ότι συμφωνεί και 16% που δηλώνει ότι δεν ξέρει/δεν απαντά.

Το ποσοστό των διαφωνούντων είναι ακόμα μεγαλύτερο ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ με σχεδόν 6 στους 10 που ερμηνεύεται

σε ποσοστό 58%.



Πηγή: skai.gr

