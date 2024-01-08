«Ο κ. Κασσελάκης με κάθε του ανάρτηση μας υπενθυμίζει τη χειρότερη εκδοχή της τοξικότητας, της πολιτικής χυδαιότητας και επιβεβαιώνει τις βαθιές ρίζες του πολακισμού στο κόμμα του», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Και συνεχίζει: «Δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε αυτήν την αντιπαράθεση. Την απορρίπτουμε στην ουσία της, όπως την απέρριψε και την απορρίπτει ο ελληνικός λαός.

Όμως, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζει με τέτοιο τρόπο την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας.

Αναρωτιόμαστε:

- Είναι αντίθετος ο κύριος Κασσελάκης με μία επίσκεψη ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου, η οποία επαναβεβαίωσε τις ισχυρές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, γεγονός που λειτουργεί θετικά για την εξωτερική πολιτική και τη διεθνή θέση της χώρας μας;

- Είναι ποτέ δυνατόν να δείχνει τόσο μικροπολιτικό επίπεδο και να δηλώνει ο κ. Κασσελάκης ότι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν έγινε με έξοδα του ελληνικού κράτους;

Υ.Γ. Σε κάθε περίπτωση ας μην ανησυχεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τα καλτσούνια και η ρακή που προσφέρθηκαν δεν αγοράστηκαν με έξοδα του ελληνικού κράτους», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

