Μαρινάκης σε Κασσελάκη: Με κάθε του ανάρτηση επιβεβαιώνει τις βαθιές ρίζες του πολακισμού στο κόμμα του

«Δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε αυτήν την αντιπαράθεση. Την απορρίπτουμε στην ουσία της», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος

Παύλος Μαρινάκης

«Ο κ. Κασσελάκης με κάθε του ανάρτηση μας υπενθυμίζει τη χειρότερη εκδοχή της τοξικότητας, της πολιτικής χυδαιότητας και επιβεβαιώνει τις βαθιές ρίζες του πολακισμού στο κόμμα του», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Και συνεχίζει: «Δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε αυτήν την αντιπαράθεση. Την απορρίπτουμε στην ουσία της, όπως την απέρριψε και την απορρίπτει ο ελληνικός λαός.

Όμως, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζει με τέτοιο τρόπο την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας.

Αναρωτιόμαστε:

- Είναι αντίθετος ο κύριος Κασσελάκης με μία επίσκεψη ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου, η οποία επαναβεβαίωσε τις ισχυρές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, γεγονός που λειτουργεί θετικά για την εξωτερική πολιτική και τη διεθνή θέση της χώρας μας;

- Είναι ποτέ δυνατόν να δείχνει τόσο μικροπολιτικό επίπεδο και να δηλώνει ο κ. Κασσελάκης ότι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν έγινε με έξοδα του ελληνικού κράτους;

Υ.Γ. Σε κάθε περίπτωση ας μην ανησυχεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τα καλτσούνια και η ρακή που προσφέρθηκαν δεν αγοράστηκαν με έξοδα του ελληνικού κράτους», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

