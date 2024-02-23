"Η στάση του κυρίου Ανδρουλάκη είναι ανεξήγητη", δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Πιερρακάκης, το επιχείρημα που προβάλλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για έγκριση και πιστοποίηση από την ίδια αρχή των δημοσίων και των μη κρατικών πανεπιστημίων, υπάρχει ήδη στο νομοσχέδιο.

Αποκάλυψε επίσης ότι στο νομοσχέδιο που κατατίθεται στην Βουλή, υπάρχει μία αλλαγή που αφορά τις εγγυητικές και τα παράβολα, το ύψος των οποίων πέφτει στο μισό εάν πρόκειται για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων εκτός Αττικής.



Το νομοσχέδιο κατατίθεται σήμερα στην Βουλή και την ερχόμενη εβδομάδα εισάγεται στην αρμόδια επιτροπή προς συζήτηση.

"Δεν υπάρχουν πιο αυστηρά κριτήρια σε όλη την Ευρώπη από αυτά που θεσπίζουμε εμείς" υπογράμμισε ο υπουργός Παιδείας.

Πηγή: skai.gr

