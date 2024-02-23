«Πάμε ένα στοιχηματάκι; Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές θα ολοκληρωθεί βρέξει-χιονίσει!» δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης σε μήνυμά του στο TikTok.
«Είναι άλλωστε από τις βασικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» υπενθυμίζει ο υπουργός Οικονομικών.
«Καθημερινά πια, αποστέλλονται χιλιάδες μηνύματα από την ΑΑΔΕ σε όσους υποχρεούνται να διασυνδέσουν τα συστήματά τους. Καλύπτουμε σημαντικό μέρος του κόστους από ευρωπαϊκά κονδύλια. Παράλληλα θεσπίζουμε αυστηρές κυρώσεις για όσους καθυστερούν. Η πρόοδος του έργου μέχρι τώρα είναι σημαντική, αλλά πρέπει να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα» σημειώνει.
«Εκτός των άλλων, το έργο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης ως ορόσημο, πράγμα που σημαίνει πως αν δεν προχωρήσει θα διακοπεί μέρος της χρηματοδότησης της χώρας μας από τις Βρυξέλλες. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να ανεχτούμε» υπογραμμίζει.
«Σας καλώ, λοιπόν, όλους που πρέπει να διασυνδέσετε τα POS με τις ταμειακές μηχανές σας, να το κάνετε χωρίς καθυστέρηση. Είναι μια πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού, μια πρωτοβουλία κοινωνικής δικαιοσύνης!»
«Θα γίνει βρέξει-χιονίσει! Θα μου πεις τώρα: "πότε βρέχει και πότε χιονίζει στην Ελλάδα, για να το πάρει κανείς αυτό σοβαρά"… Αλλά…» δηλώνει εξάλλου χαριτολογώντας o Κωστής Χατζηδάκης στο backstage του βίντεο.
Πηγή: skai.gr
