Πιερρακάκης: Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος

«Μεγάλο ενδιαφέρον από δέκα σοβαρά ξένα πανεπιστήμια για την ίδρυση παραρτημάτων τους στην Ελλάδα» αναφέρει ότι υπάρχει, στη συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα, ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, επαναλαμβάνοντας την πάγια κυβερνητική θέση πως «η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει ότι «η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν παραβιάζει το Σύνταγμα» και τονίζει πως «στην Ελλάδα τα δημόσια πανεπιστήμια είναι η ναυαρχίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε σενάριο». Αναφέρεται στη διάκριση μεταξύ των κολεγίων «που λειτουργούν νόμιμα, με αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχουν στους σπουδαστές τους πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα», τονίζει πως «η μεταλυκειακή αγορά είναι εντελώς αρρύθμιστη σήμερα» και επισημαίνει «πως με το νομοσχέδιο για την ίδρυση των παραρτημάτων και μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, προσφέρουμε στους φοιτητές τους και πλήρη ακαδημαϊκά δικαιώματα».

Ο υπουργός Παιδείας δίνει διευκρινίσεις για τις συνθήκες ασφαλείας που θα επικρατήσουν στα πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας πως «έχει υπάρξει πρόοδος σε σχέση με το παρελθόν» και επαναφέρει τις γνωμοδοτήσεις επιφανών συνταγματολόγων, σύμφωνα με τις οποίες, υπό το φως του ενωσιακού δικαίου, η ερμηνεία του άρθρου 16 του Συντάγματος επιτρέπει την ίδρυση των παραρτημάτων των ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δηλώνει δε, πως «πολλοί καθηγητές της Διασποράς επιθυμούν να ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα, είτε σε συνεργασίες με τα δημόσια πανεπιστήμια, είτε μέσω των παραρτημάτων των ξένων πανεπιστημίων».

Τέλος, ο υπουργός Παιδείας αναφέρεται στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικά του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο νομοσχέδιο, για την οποία αναφέρει ότι «το να καταψηφίζει κάποιος ανεξάρτητα από το ποια είναι η πραγματική του θέση, μόνο και μόνο για να διαφοροποιηθεί από την κυβερνητική θέση, είναι στρατηγική και πρακτική άλλου αιώνα - αυτά δεν είναι καν πολιτικά φύλλα συκής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.